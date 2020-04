Situation critique dans six CHSLD de la province

Près de la moitié des personnes décédées des suites de la COVID-19 au Québec provenaient de personnes habitant en CHSLD, dont six où la situation est plus problématique qu’ailleurs dans la province.

Le premier ministre François Legault a identifié les six établissements les plus problématiques, jeudi. Ainsi, c’est au CHSLD LaFlèche, à Shawinigan, que le plus grand nombre de décès a été rapporté avec 20, selon les chiffres fournis par le gouvernement.

À Montréal, les CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci (13 décès), LaSalle (7 décès) et Alfred-Desrochers (5 décès) sont les plus problématiques.

À Laval, les CHSLD Ste-Dorothée (16 décès) et de La Pinière (10 décès) figurent parmi les points chauds.

Le premier ministre a rappelé la vulnérabilité des personnes plus âgées devant le virus. Une proportion de 99 % des personnes décédées au Québec avait plus de 60 ans, dont 90 % avait plus de 70 ans.

Si les autorités évoquent depuis quelques jours la possibilité d’un déconfinement progressif de la société et d’une relance de certaines activités économiques, le confinement devrait durer plus longtemps pour les aînés, a prévenu François Legault.

Il a au passage réitéré l'importance de ne pas organiser de rassemblements physiques ce weekend, pour Pâques, mais de plutôt favoriser un appel à ses parents ou à ses grands-parents.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a aussi affirmé que tous les employés et résidents des CHSLD où au moins un cas a été confirmé seraient systématiquement testés pour la COVID-19 afin de tenter de freiner les foyers d'éclosion dans les résidences pour personnes âgées.

Le gouvernement a annoncé mercredi que la consigne de distanciation physique de deux mètres avec autrui serait maintenue pour encore des mois.

Le premier ministre a par ailleurs indiqué que le point de presse quotidien des autorités fera relâche ce dimanche à l'occasion de la fête de Pâques. La vice-première ministre Geneviève Guilbeault remplacera François Legault lors du point de presse de samedi.