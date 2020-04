Hommages symphoniques aux travailleurs essentiels

Alexandre Da Costa et l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) ont imaginé une façon unique de rendre hommage à ceux et celles qui assurent le maintien des services essentiels au Québec durant la crise de COVID-19.

En compagnie de ses musiciens, le chef et directeur artistique souhaite revisiter à la sauce classique des chansons proposées par le public pour saluer et remercier des gens actifs durant la pandémie.

«Étant actuellement confinés, comme vous tous, avec nos familles respectives, nous avons eu envie, l'OSDL et moi, de faire notre part pour souligner le travail exceptionnel et essentiel, entre autres, du personnel hospitalier et de celui en première ligne, laisse savoir Alexandre Da Costa dans un communiqué. L’idée est donc venue d’inviter nos musiciens à dédier des pièces musicales à tous ceux et celles qui sont au front, quotidiennement.»

Le chef rappelle également les vertus positives de la musique. «Plus que jamais, je crois que la musique peut faire office de baume, de divertissement et j’espère sincèrement que cette initiative servira de réconfort à ceux et celles qui en ont besoin», ajoute le chef de l’OSDL.

Tous peuvent partager le nom d’une personne et son occupation professionnelle sur Facebook en inscrivant le nom de la chanson à lui dédier. Alexandre Da Costa et les différents membres de l’orchestre enregistreront, chacun de leur côté, leur partie de la pièce. Des vidéo regroupant leurs efforts seront ensuite déposés sur le réseau social.