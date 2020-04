Jusqu'à 31 000 cas et 700 décès d'ici le 16 avril au Canada

La santé publique canadienne s’attend à ce que le coronavirus fasse jusqu’à 700 morts et 31 850 malades d’ici la semaine prochaine.

« Au Canada, le nombre de cas double tous les trois à cinq jours », a déclaré l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam, en dévoilant les projections de la propagation de la Covid-19 au pays.

La médecin en chef a du même souffle indiqué que la vitesse de l’éclosion est moins grande au Canada qu’ailleurs dans le monde.

On anticipe qu’il y aura entre 22 580 et 31 850 cas de coronavirus d’ici le 16 avril. On estime qu’il y aura de 500 à 700 morts sur la même période.

Dre Tam a insisté sur le fait que les projections peuvent s’avérer très différentes de ce que la réalité sera. « Ce n’est pas une boule de cristal », a-t-elle martelé en précisant que le respect des mesures de distanciation sociales par les Canadiens sera déterminant.