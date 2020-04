La pandémie force la modernisation du système de justice québécois

La pandémie mondiale force la modernisation du système de justice et, à compter d’aujourd’hui, les avocats et les citoyens qui voudront déposer une déclaration d’appel dans le cas des appels de plein droit en matière civile pourront le faire de façon électronique.

Dans le contexte actuel de pandémie, l’implantation de ce greffe numérique va favoriser la prestation électronique de services et surtout, il va diminuer les déplacements dans les palais de justice.

«L’implantation du greffe numérique de la Cour d’appel est une étape importante dans l’atteinte de notre objectif de mettre la justice à l’heure des nouvelles technologies. Il constitue une valeur ajoutée à l’offre de services de justice, dans le contexte actuel de pandémie de la COVID-19, qui préconise le recours aux nouvelles technologies pour faciliter l’accès à la justice à la population», a d’ailleurs tenu à souligner Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

Ce greffe numérique sera disponible sur le site Internet de la Cour d’appel du Québec, toutes les règles applicables au dépôt électronique y seront précisées et les frais judiciaires seront également payables en ligne.

Selon le ministère de la Justice, à moyen terme, d’autres actes de procédure en matière civile, pénale et criminelle pourront être déposés grâce à ce nouveau greffe.

«Depuis longtemps, la Cour d’appel du Québec préconise et met en œuvre l’usage de moyens technologiques pour augmenter son accessibilité et diminuer les coûts engagés par les justiciables. Le projet de greffe numérique en est un qu’elle nourrit depuis plusieurs années et son lancement constitue une étape significative et heureuse», a fait savoir l’honorable Nicole Duval Hesler, juge en chef de la Cour d’appel du Québec.