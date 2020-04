Le Festival en chanson de Petite-Vallée est annulé

À l’instar de plusieurs autres événements culturels, le Festival en chanson de Petite-Vallée, dont la 38e édition devait se tenir du 24 juin au 4 juillet prochain, est annulé cette année, en raison de la pandémie de COVID-19.

«Ce n’est pas faute d’avoir espéré. À Petite-Vallée, on a tendance à garder espoir jusqu’au dernier moment», a indiqué Alan Côté, directeur général et artistique, dans un communiqué, jeudi. Le conseil d’administration du Festival en chanson s’était réuni d’urgence plus tôt dans la journée pour statuer sur le sort du rassemblement à venir.

Les détenteurs de billets seront contactés d’ici le 30 avril et seront informés des différentes modalités de remboursement et de crédit. Il sera notamment possible de transformer son remboursement en don.

Rendez-vous en 2021

Il ressort tout de même une bonne nouvelle de ce contretemps : Isabelle Boulay, qui avait été nommée artiste passeure pour le rendez-vous 2020, honorera son titre et participera aux festivités l’an prochain. Dans les circonstances, il a déjà été établi que le 38e Festival en chanson de Petite-Vallée se tiendra du 30 juin au 10 juillet 2021. Les activités de la Petite École de la chanson et le grand spectacle choral «Les 4 saisons de Vigneault» resteront au programme.

L’organisation du Festival en chanson de Petite-Vallée a tenu à souligner le travail de ses artistes et artisans et à saluer le public en cette période compliquée, et a assuré qu’en ce qui a trait aux autres activités estivales qu’elle chapeaute, elle suit les recommandations et les directives de la santé publique.

«Entre temps, on travaille à être meilleurs et on se donne les moyens pour rebondir en force le jour du lever de rideau. Demain, il fera beau», a conclu Alan Côté dans son message.