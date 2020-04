Le Québec au front contre le coronavirus

C'est la plus vaste étude réalisée à ce jour sur l'utilisation du plasma dans la lutte contre le nouveau coronavirus...

Le CHU Sainte-Justine, le CHUM, l'Hôpital général juif vont y participer, comme plusieurs centres de recherches canadiens : l'étude clinique consistera à transfuser le plasma, la portion liquide du sang qui contient les anticorps, de patients guéris de la COVID-19 à d'autres patients en début de maladie, dans l'espoir de limiter la gravité des symptômes.

« Le plasma sanguin, normalement, c'est utilisé pour les facteurs de coagulation, pour arrêter des saignements », a commenté Dr Philippe Bégin, chercheur au CHU Ste-Justine, en entrevue avec TVA Nouvelles, jeudi.

Héma-Québec participera au projet. C'est environ un mois après la fin de la maladie que les niveaux d'anticorps sont les plus élevés. C'est à ce moment que le prélèvement sera fait.

La transfusion de plasma avait été utilisée lors de la grippe espagnole, il y a 100 ans. Les Chinois ont fait de même sur quelques patients infectés, en début d'année. Il faut maintenant valider scientifiquement, dans le cadre de la pandémie actuelle. On s’attend à des résultats « d’ici trois mois », selon Dr Bégin.

Du côté de l'Institut de cardiologie de Montréal, une autre étude clinique d'envergure est menée et regroupera, d'ici deux semaines, 6000 patients du monde entier. On utilisera un médicament, la colchicine, un anti-inflammatoire très puissant, pour réduire les risques de complications pulmonaires.

« C'est un très vieux médicament. La colchicine, c'est utilisé pour traiter les crises de goutte et c'est également utilisé pour traiter une autre maladie virale qui s'appelle la péricardite », a relaté Dr Jean-Claude Tardif, directeur du centre de recherche de l’Institut.

Les enfants sont mieux protégés face à cette réaction inflammatoire, qui peut tuer les personnes plus âgées.

« Les globules blancs du patient se mettent à attaquer pas seulement le virus, mais également les organes du patient, incluant ses poumons », dit Dr Tardif, qui veut rejoindre les familles de résidents infectés dans les CHSLD.

« Et je pense même aux familles des gens qui vivent dans des CHSLD, a-t-il expliqué. Elles peuvent tout à fait nous appeler. Si elles disent: "Bien, moi, j'aimerais ça que mon papa ou ma maman participe", elles n'ont qu'à appeler au 1-877-536-6837. »

Dans tous les laboratoires du monde entier, c'est une véritable course contre la montre afin de sauver le plus de vies que possible.

D’après un reportage de Harold Gagné pour TVA Nouvelles.