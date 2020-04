Les trucs de David Saint-Jacques pour survivre au confinement

«C’est un drôle de moment pour quitter la Terre!», lance l’astronaute canadien David-Saint-Jacques en faisant référence à cette mission spatiale qui a décollé jeudi matin vers la Station spatiale internationale (SSI), avec à son bord deux Russes et un Américain.

Le Québécois qui a passé 204 jours dans l’espace, l’un des environnements les plus extrêmes pour l’humain, connaît mieux que quiconque le véritable confinement.

«Pour tous les décollages, on est en quarantaine au moins deux semaines, moi je l’ai vécu trois fois», explique-t-il en début d’entrevue avec Mario Dumont sur les ondes de LCN.

Il a partagé ses trucs pour bien vivre une telle situation, qui peut faire penser à une mission spatiale.

UN HORAIRE

Pour l’astronaute canadien, il faut d’abord et avant tout établir un horaire, une structure.

«Il faut s’organiser, et ça, ça ne vient pas tout seul. Si tu restes en pyjama, ça ne marchera pas. Il faut créer un matin, une soirée. Il faut se structurer, s’habiller, bien manger, bien dormir. Il faut s’occuper de soi. Pour les astronautes, la structure est fondamentale. Il faut structurer sa journée pour survivre sur le long terme», assure-t-il.

BUT DE LA MISSION

Garder en tête le but de la mission, les raisons pour lesquelles il faut se confiner, permet aussi de rester équilibré.

«Quand tu es astronaute, des fois les journées sont très difficiles, pendant parfois plus de sept mois. Quand je vais à la fenêtre, je regarde la planète, je me rappelle immédiatement pourquoi je fais cela. Même chose pour nous : pourquoi on fait ces sacrifices et ces efforts? Pour protéger les plus vulnérables de notre société, c’est ça notre mission», croit-il.

Sans oublier la raison de notre mission, il faut également se concentrer sur ce que l’on fait.

«Se concentrer sur l’activité que l’on fait maintenant. Se rappeler que le plus important est ce que l’on fait maintenant. Ça aide notre esprit à éviter qu’il parte vers la frustration, ou vers ce qui nous manque ».

PENSER AUX AUTRES

«Ce qui m’aide personnellement, c’est d’aider les autres, ne pas trop penser à moi. Ça peut vouloir dire deux choses : soit rester en contact beaucoup avec les gens comme on peut en utilisant la technologie, avec notre famille, nos amis. Ça peut vouloir dire aussi les laisser tranquilles! Laisser leur bulle aux gens.»

Il ajoute qu’il faut être sensible aux besoins des autres pour rendre le confinement plus agréable.

«Il peut avoir des frictions. Il faut être à l’affut de ça pour ne pas permettre aux conflits de grossir en cachette», explique-t-il. [...] Il faut aller au-devant des besoins des autres, et si on le fait, les autres vont aller au-delà de nos besoins, et je trouve que c’est une spirale positive.»

Comme plusieurs autres experts, David Saint-Jacques, croit que notre vision du monde et de la vie changera certainement à l’issue de cette crise majeure vécue par l’humanité tout entière.

«On aura beaucoup de leçons à apprendre de cela. C’est un drame terrible pour beaucoup de gens. [...] Ça nous fait réaliser qu’on est tous un peu des astronautes qui flottent dans le vide, et les problèmes planétaires sont des problèmes communs. [...] On est capables, à la gang on va passer à travers cela!»

***Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus. ***