Lignes ouvertes à LCN pour répondre à vos questions

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Y a-t-il des mesures prévues pour les gens asymptomatiques?» - Marie-Michelle

«Pas de mesure, c’est pour ça qu’on demande la distanciation sociale pour tous. Quand les gens arrivent à l’hôpital, on présume que tout le monde peut être positif.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Est-ce dangereux pour ma petite-fille de venir me voir?» - Nicole

«Vous vous trouvez dans la même situation que des proches de personnes soignantes. Il y a plusieurs choses qu’on peut faire. Quand elle se déplace, il faut qu’elle fasse attention. Quand elle arrive à la maison, qu’elle se lave les mains, les cheveux et change ses vêtements.»

«Ça dépend de la discipline de l’adolescente de 15 ans. Est-ce qu’elle voit des amis? S’expose à d’autres personnes? C’est une cascade de contacts qui finit par contaminer nos aînés. Si elle est contaminée et qu’elle ne le sait pas, ces mesures ne serviront à rien.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«J’ai eu un premier versement le 7 et un autre le 11 avril, est-ce que je suis censée rentrer mes semaines ou je laisse aller?» - Josée

«Vous allez devoir rembourser celui de l’Agence du revenu. Continuez de renouveler votre demande avec l’assurance-emploi chaque deux semaines.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Accepter la transmission communautaire, qu’est-ce que ça veut dire?»

«Il faut accepter qu’on ait un certain nombre de personnes contaminées qui développent une immunité et qui contribuent à une immunité collective. Un pourcentage critique de personnes qui vont l’avoir pour qu’on ne soit plus vulnérable lors d’une deuxième vague. Si on a la maladie, on le gère et quand on en a guéri, on peut se considérer chanceux. Il faut avoir un certain pourcentage de la population qui doit être immunisé contre le virus.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Je me souviens qu’on avait trouvé rapidement un vaccin pour la H1N1. Pourquoi ça pourrait prendre un an pour la COVID-19?» - Jean-Marc

«La protéine de la COVID-19 est quelque chose de très petit. Il faut qu’on soit capable de vous infecter sans que vous ayez trop de symptômes, mais qui va vous permettre de faire des anticorps. Pour l’influenza on a beaucoup plus de temps et la particule est plus grosse. Les coronavirus, c’est beaucoup plus petit et plus compliqué.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Pourquoi certains commerces essentiels continuent de vendre des articles non essentiels?» - Louise

«Walmart a le droit de vendre des chandails, mais Simons est fermé. Walmart a le droit de vendre des ordinateurs, mais pas Centre Hi-Fi. Certains géants peuvent continuer d’être en opération. Il y a certains pays qui ont interdit le réapprovisionnement de ces magasins. Le gouvernement a promis de se pencher là-dessus, mais on n’a aucune solution jusqu’à maintenant.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je prends de la colchicine, est-ce qu’elle peut prévenir que j’attrape la COVID-19?» - Catherine

«La prise de colchicine ne prévient pas d’attraper la maladie, mais pourrait aider avec la réaction inflammatoire. On éviterait la tempête inflammatoire qui fait que 20% des gens n’arrivent pas à la contrôler. L’inflammation se contrôle, mais pas chez 20% des gens et ces gens sont très touchés. La prise de colchicine vous aiderait à contrôler la réaction inflammatoire.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Je termine mon RQAP en juin et je devais faire un retour aux études en avril, mais tout est retardé à août ou septembre, est-ce je peux faire ma demande de PCU au mois de juin?» - Audray

«Oui, vous serez en mesure de demander la Prestation canadienne d’urgence parce que les prestations de RQAP sont admissibles. Dès que vous cessez, vous serez en mesure de faire la demande sur le site de l’Agence de revenu du Canada.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce que le plasma sanguin de gens guéris peut aider à soigner des gens malades?» - Danielle

«C’est une des études qui sont en cours. Le but est de recueillir les anticorps, de les filtrer et de les utiliser sur des patients très malades. C’est une théorie. On espère que ça va porter fruit, mais ce n’est généralement pas quelque chose qu’on peut utiliser à grande échelle.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Combien de jours après la fin des symptômes cesse-t-on d’être contagieux?» - Mélanie

«On insiste sur la période d’isolement et les deux tests négatifs. Il faut accepter qu’il y ait un risque. Après un processus infectieux, ils peuvent être porteurs encore, mais on n’est pas sûr si la charge virale est assez grande pour être contagieux.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»