Temps passé sur le tarmac: la Cour suprême refuse d’entendre une cause

Le plus haut tribunal du pays a refusé d’entendre la cause d’un quadriplégique qui estime qu’une partie du Règlement sur la protection des passagers aériens brime les droits de certaines personnes handicapées.

• À lire aussi: Du personnel en détresse dans un CHSLD de Shawinigan

Bob Brown, qui utilise un fauteuil roulant électrique pour ses déplacements, et Gábor Lukács, un défenseur des droits des passagers canadiens du transport aérien, contestaient ce règlement.

Entré en vigueur en juillet dernier, ce nouveau règlement de l’Office des transports du Canada (OTC) précise les obligations envers les passagers que doivent respecter les compagnies aériennes. En l’occurrence, les paragraphes 9(1) et 9(2) prévoient le débarquement des passagers si leur aéronef est retardé sur l’aire de trafic pendant plus de trois heures.

M. Brown et Gábor Lukács estiment que le règlement de l’OTC viole la Charte canadienne des droits et libertés et ont demandé en juillet à la Cour d'appel fédérale d'entendre l'affaire.

Bob Brown indiquait alors que son handicap limite le temps qu’il peut passer dans un siège d'avion sans ressentir de douleur intense, notamment. Il déplorait que la limite de temps sur le tarmac pour les passagers soit passée de 90 minutes à trois heures.

Comme la Cour d’appel fédérale a rejeté la requête, les deux hommes s’étaient tournés vers la Cour suprême qui a finalement décidé jeudi de ne pas entendre leur cause.