Un dangereux va-et-vient à Laval, prévient le syndicat

Les employés du CISSS Laval ne disposent pas des mesures de protection nécessaires pour fait leur travail, déplore son syndicat.

• À lire aussi: Cinq nouveaux décès liés à la COVID-19 au CHSLD Sainte-Dorothée

• À lire aussi: 48 employés infectés au CHSLD Sainte-Dorothée

• À lire aussi: CHSLD de Sainte-Dorothée: «C’est nous qui infectons les malades»

Malgré l’éclosion de la COVID-19 dans plusieurs de ses établissements, le CISSS Laval n’a pas encore pris les mesures qui s’imposent, estime Jean-François Houle, porte-parole du syndicat des travailleurs et travailleuses du CISSS Laval.

Il réclame entre autres l’utilisation de masques N95 dans les CHSLD et des uniformes fournis aux employés par le réseau de la santé.

D’autre part, le porte-parole remarque que les directives concernant le mouvement de personnel ne sont pas encore appliquées systématiquement. Un employé de l’entretien ménager aurait travaillé deux jours au CHSLD Sainte-Dorothée, où au moins 105 personnes sont affectées par la COVID-19 et 13 personnes en sont mortes, avant d’être transféré à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé.

« Il faut que ça arrête, le déplacement de personnel», martèle M. Houle. Une solution, selon lui, serait d’affecter les travailleurs à certains établissements afin d'éviter ce va-et-vient.

Visites à domicile

En plus des soins de santé dans les hôpitaux et en CHSLD, le personnel du CISSS de Laval prodigue des soins à domicile. Plus de 400 auxiliaires visitent régulièrement des patients chez eux et ne sont pas adéquatement préparés à la situation, affirme le porte-parole.

«Pourquoi dois-je me changer avant d’aller à la maison et pour les soins à domicile, je me promène de maison en maison, pas d’uniforme, pas de jaquette jaune? Pour nous, c’est un non-sens», dit-il.

Pour lui, les préposés pourraient rapidement devenir des vecteurs de transmission de la maladie sans des règles sanitaires plus strictes et du matériel de protection.