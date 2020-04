Un fuyard reconnu non criminellement responsable

L’homme qui a forcé une poursuite policière sur une cinquantaine de kilomètres entre Saint-Raymond et L’Ancienne-Lorette à la fin du mois de janvier a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.

C’est par visioconférence que Jean-Gabriel Piché, 35 ans, a subi son procès par admission.

Brièvement, le poursuivant, Me Jean-Philippe Robitaille a exposé à la juge Rachel Gagnon les circonstances ayant mené à l’arrestation de l’homme qui ne possède aucun antécédent criminel.

«Les policiers ont reçu un appel concernant un véhicule à bord duquel se trouvait un individu qui aurait volé de l’essence ou qui aurait tenté d’allumer un feu avec de l’essence», a mentionné Me Robitaille.

Une fois le VUS AUDI localisé, les policiers ont tenté de procéder à l’arrestation du suspect, mais celui-ci a plutôt choisi de prendre la fuite.

Au moins deux déploiements de tapis cloutés ont été effectués pour tenter de freiner le fuyard, dont un dans la côte Joyeuse, à Saint-Raymond, et un autre près de l’aréna de Pont-Rouge.

Lors de l’un de ces déploiements, le suspect a happé une policière qui avait fait feu dans sa direction.

«Après avoir fui les policiers sur plusieurs kilomètres, mon client a frappé une borne-fontaine située sur le boulevard Wilfrid-Hamel et c’est ce qui a mis fin à la poursuite», a ajouté l’avocat de l’accusé, Me Simon Roy.

Selon la preuve présentée en poursuite, Piché a alors tenu des propos «instables et suicidaires».

Puisque le rapport du psychiatre Sylvain Faucher a conclu que l’homme était non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, la présidente du tribunal a ordonné que le dossier de Piché soit transmis au tribunal administratif.

«J’ordonne également que vous soyez détenu à l’Institut en santé mentale de Québec et je vous accorde la possibilité d’obtenir des sorties avec ou sans accompagnement dont la durée, la fréquence et les modalités seront déterminées par votre équipe traitante», a ajouté la juge avant de souhaiter bonne chance à l’accusé.