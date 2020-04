Une grand-mère réclame le droit de garder sa petite fille

Marielle Lainé est grand-mère de deux enfants de 20 et 10 mois qu’elle ne peut plus voir, même si elle n’a pas 70 ans.

Dans le but d’épauler sa fille, la dame de 58 ans garde la plus jeune des deux cinq nuits par semaine depuis sa naissance.

Mme Lainé raconte à Denis Lévesque que sa fille lui apporte l’enfant tous les soirs vers l'heure du souper et qu’elle revient le chercher le lendemain matin. Sauf que mercredi matin, la mère des enfants est interceptée par des policiers.

«Ils lui ont dit: ''tu n’as plus le droit d’aller chez ta mère et le bébé n’a plus le droit de coucher là», relate la dame.

Marielle s’explique très mal la situation étant donné que la famille a fait sa quarantaine ensemble, d’autant plus que la maison de fille est à moins d’un kilomètre de distance.

Croyant à une mauvaise blague, Mme Lainé contacte le policier pour lui demander de venir lui expliquer son raisonnement.

«Il m’a dit: ''Marielle, la petite n’a plus le droit de rester ici, ce n’est pas toi sa mère, elle n’a plus le droit de venir te voir''», raconte-t-elle.

Le policier lui précise qu’il s’agit d’un premier avertissement, prenant bien soin de lui dire qu’elle s’expose à une amende de 1000$ au deuxième, de 1500$ au troisième et d'une peine d’emprisonnement de six mois advenant un quatrième avertissement.

La femme n’y croit toujours pas et trouve la situation exécrable.

«Ce que je trouve aberrant, c’est qu’il me dise qu’il a le droit de rentrer le soir dans la maison pour voir si le bébé est là en cachette», s’insurge Mme Lainée.

La grand-mère ne déroge pas, elle craint que sa petite fille subisse des répercussions puisqu’elle est habituée à cette routine. Selon elle, son cas n’est pas différent de celui de parents qui ont la garde partagée d’un enfant.

