Vie de quartier: Verdun veut encourager le jeu libre dans la rue

Les résidents de l’arrondissement de Verdun pourront proposer des rues où les enfants auront le droit de jouer une fois que la crise sanitaire sera chose du passé. Le jeu libre est actuellement permis dans les ruelles, mais pas dans les rues.

«Il est plus raisonnable pour une municipalité de prendre acte que les enfants jouent dans la rue et d’encadrer cette activité, plutôt que d’adopter un règlement qui l’interdit et de ne pas l’appliquer», explique l’arrondissement.

Mardi, le conseil d'arrondissement de Verdun a avalisé une modification réglementaire permettant l’utilisation de certaines rues à des fins récréatives, entre avril et la mi-novembre. La saison hivernale n’est pas incluse pour des raisons de sécurité, comme le passage de véhicules lourds lors du déneigement.

Cela dit, l’entrée en vigueur de cette mesure n’a pas lieu maintenant, étant donné les consignes de distanciation sociale reliées au coronavirus. Elle sera déterminée «en fonction de l’évolution de la situation», a dit Catherine Cadotte, attachée de presse au cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Demandes citoyennes

«Les citoyens pourront toutefois soumettre leurs propositions de rues pour enclencher le processus d’évaluation», a ajouté Mme Cadotte.

En effet, «il ne s’agit pas d’une mesure que nous voulons imposer. L’implantation se fera seulement à la demande des citoyens», a indiqué Jude Bergeron, chargé de communication à l’arrondissement de Verdun.

Pour que le jeu libre soit permis sur une rue, un citoyen devra d’abord appeler au 311 pour en faire la demande, laquelle sera examinée par l’arrondissement. Si ce dernier l’approuve, les citoyens auront 30 jours pour manifester leur désaccord, autrement le projet pourra aller de l’avant.

«Si nous obtenons 50 % ou plus de réponses défavorables, le projet sera abandonné», a dit M. Bergeron.

Rues tranquilles

L’arrondissement a déjà identifié certaines rues pouvant se prêter au jeu libre des enfants. «Nous visons les culs-de-sac et croissants de L’Île-des-Sœurs et du secteur Crawford Park», a précisé M. Bergeron.

Des rues ayant un faible débit de circulation seront privilégiées. Des panneaux de signalisation et des mesures d’apaisement de la circulation seraient mis en place.

Puisque le jeu libre est déjà autorisé dans les ruelles, les secteurs de Verdun sans ruelles sont plutôt ciblés pour le moment.

«Le jeu libre dans les rues s'inscrit dans plusieurs grandes politiques mises en place par la Ville de Montréal ou l'arrondissement de Verdun, telles que la promotion de la santé, de la socialisation et de l'activité physique auprès des enfants ainsi que la réappropriation de l'espace public», fait valoir l’arrondissement, qui dit s’être inspiré de la Ville de Beloeil, en Montérégie, qui est «pionnière au Québec pour le jeu libre dans les rues».