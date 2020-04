Vous avez des questions sur la COVID-19? Nos experts y répondent

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

«Est-ce possible d'avoir eu la Covid-19 avant sa présence «officielle» au Québec? J'ai eu des symptômes qui s'apparentent à la maladie et depuis trois semaines ma vision est floue. Est-ce normal?»

«Si vous n’avez pas voyagé, ce serait étonnant. Je vois deux éléments. Si vous avez des symptômes, fièvre et toux, vous pouvez appeler. Le problème de vision n’est pas associé à la COVID-19. Communiquez avec votre optométriste et voyez à votre modification de vision qui n’est probablement pas liée à ce que vous avez eu avant.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Je suis employé dans un CHSLD et j'ai été testé positif à la Covid-19. Je suis en confinement et je fais beaucoup de fièvre depuis 5 jours. Je prends de l'acétaminophène aux 4 heures . Est-ce que je peux dépasser la posologie recommandée et en prendre plus de 8 par jour?» - Steve

«Il ne faut pas dépasser les posologies. Ça ne veut pas dire que ça va être efficace et vous risquez des problèmes au foie. Vous pouvez essayer autre chose, comme les compresses d’eau froide sur le front. Il ne faut pas dépasser les doses.» - Dr Samer Daher, médecin de famille

«Mon conjoint travaille en CHSLD et je travaille dans un dépanneur. Pour l'instant, il n'y a pas de cas chez les résidents, mais un employé a été testé positif. Si le nombre de cas augmente, serais-je mieux d'arrêter de travailler pour éviter toute contamination avec les clients?» - Jessica

«C’est plus votre mari qui est employé dans le CHSLD, s’il a été en contact avec l’employé positif, il devrait être en isolement pour 14 jours. Mais si lui est en isolement, il faut vous assurer de prendre toutes les mesures.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«J'aimerais savoir ce qui arrive avec le calendrier de vaccination des enfants durant la pandémie. Est-il plus prudent d'attendre que ce soit derrière nous?» - Agathe

«Présentement, on a des recommandations fortes de garder le calendrier. Certains vaccins peuvent être retardés un peu, mais il ne faut pas trop attendre. Discutez avec votre médecin.» - Dr Samer Daher, médecin de famille

«Dans le cadre des mesures de confinement, ai-je le droit de sortir avec mon auto, conduire une heure ou deux sans entrer en contact avec quiconque avant de rentrer à la maison?» - Nathaly

«Si vous habitez une maison seule, les risques sont modestes. Si vous êtes dans un édifice à plusieurs logements, chaque sortie apporte un niveau de risque. Vous vous mettez à risque. Il faut essayer de sortir le moins possible.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»