Le SPVQ a donné plus de 50 contraventions concernant la COVID-19

Depuis l’éclatement de la crise sanitaire, la police de Québec a donné 51 contraventions pour non-respect des règles de confinement et de distanciation sociale.

Dans la majorité des cas, les amendes ont été signifiées à des gens qui organisaient des partys à leur domicile en compagnie de personnes ne résidant pas sous le même toit, a révélé jeudi le chef du Service de police (SPVQ), Robert Pigeon.

Dans une moindre mesure, certains constats d’infraction ont été accordés aux propriétaires de commerces non essentiels qui sont demeurés ouverts malgré les avertissements. « On ne s’est pas inscrit dans une course au nombre de contrevenants, a assuré M. Pigeon. On veut faire respecter le décret gouvernemental [...] c’est-à-dire limiter le nombre de rassemblements. »

Cela dit, « d’une façon générale, on a une population, à Québec, qui veut respecter les règles du décret et qui fait beaucoup d’efforts pour y arriver. La communauté coopère très bien. C’est très facilitant », a-t-il ajouté.

Chaque jour, le SPVQ reçoit une centaine d’appels et de signalements relatifs à la COVID-19. Ils ne sont évidemment pas tous fondés. La règle demeure l’obligation de respecter une distance de deux mètres et de bannir les rassemblements pour éviter la contagion, a ajouté M. Pigeon.

Davantage de policiers à Pâques

En ce long congé pascal, les citoyens doivent s’attendre à une présence policière accrue. S’il fait beau et que les rues sont assaillies par la population, les policiers n’hésiteront pas à fermer certains endroits trop achalandés s’ils le jugent nécessaire. Cela s’est déjà produit le 22 mars lorsque l’accès au populaire escalier du Cap-Blanc de Québec, entre la rue Champlain et le parc des Champs-de-Bataille, a été fermé.

« Ne vous surprenez pas de voir les policiers à l’extérieur de leur véhicule. Ils vont marcher à travers la communauté. Ils vont donner des consignes de distanciation. S’il y a des gens qui sont en écart marqué, ils se verront remettre des constats d’infraction », a prévenu le chef Pigeon.

Ces dernières semaines, le SPVQ a permis le télétravail pour quelques-uns de ses employés civils. Mais les policiers qui offrent un service essentiel se trouvent surtout sur le terrain. Aucun membre du Service n’a été déclaré positif à la COVID-19, d’après le chef Pigeon.