Legault «n’exclut pas» d’ouvrir les écoles et les garderies avant le 4 mai

François Legault n’exclut pas de rouvrir les écoles et garderies avant le 4 mai.

La «pause» pourrait être moins longue que prévue pour les enfants du Québec. «On n'exclut pas de rouvrir les écoles et les garderies avant le 4 mai», a confié le premier ministre vendredi, durant la conférence de presse sur l’état de propagation du coronavirus.

François Legault constate que les enfants sont beaucoup moins à risque de complications des suites d’une infection à la COVID-19.

«Ce qui va falloir s’assurer quand on va rouvrir les écoles et les garderies, c’est que les enfants ne passent pas du temps proche de leur grand parents. C’est malheureux, je sais que les grands parents aiment ça voir leurs petits enfants, mais pendant un certain temps, il va falloir absolument éviter ça».

Le premier ministre a tenu à préciser qu’il s’agit encore d’un scénario et qu’il doit obtenir l’accord de la santé publique avant de rouvrir les établissements scolaires.