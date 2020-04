Moscou durcit les mesures de confinement

La ville de Moscou a annoncé vendredi durcir dès lundi le confinement dû au nouveau coronavirus, les services de santé de la capitale russe atteignant «leurs limites» avec des semaines «difficiles» en perspective.

Dans une adresse télévisée, le maire de Moscou Sergueï Sobianine a indiqué que du 13 au 19 avril au moins, «pratiquement toutes les entreprises et organisations cesseront leur travail» excepté les structures officielles, médicales, d'alimentation, de transport public et de défense.

Il a aussi annoncé la mise en place d'un système de laissez-passer délivrée par la mairie à la demande des administrés pour leur permettre de se rendre au travail.

«Dans les jours et semaines à venir, nous allons faire face à des défis difficiles. Nous devons faire preuve de patience et de courage et de responsabilité, a-t-il dit.

Il a relevé que la situation «s'est aggravée depuis lundi», malgré les mesures de confinement préalable qui ont obligé selon lui 75% de la population à rester à la maison.

AFP

Depuis la première semaine d'avril, presque tous les commerces ont été fermés et les entreprises ont commencé à fonctionner en télétravail.

Le président Vladimir Poutine a décrété pour toute la Russie un mois complet de congés payés en avril pour les salariés ne pouvant plus exercer leur activité professionnelle du fait du confinement.

Le nombre de cas quotidiens a battu vendredi un record en Russie avec 1 786 nouveaux malades confirmés, pour un total de 11 917 et 94 morts. Parmi ceux-ci, 7 822 cas ont été enregistrés à Moscou.

Avant ces annonces du maire, son adjointe Anastasia Rakova avait annoncé que les services médicaux moscovites étaient au bord de la rupture.

«Le nombre d'hospitalisations à Moscou, mais aussi de patients atteints de la forme grave de la maladie a augmenté. Le nombre de patients souffrant de pneumonie liée au coronavirus a plus que doublé par rapport à la semaine dernière, de 2 600 à 5 500 cas», avait-elle dit.

AFP

«Nos hôpitaux et nos services ambulanciers atteignent leur limite», a-t-elle ajouté, citée dans un communiqué du centre opérationnel de lutte contre le Covid-19 à Moscou.

«Une telle croissance ne laisse rien présager de bon», a dit M. Sobianine.

La capitale russe, douze millions d'habitants, a ordonné le confinement de sa population qui durera au moins jusqu'au 30 avril pour tenter d'enrayer la pandémie de coronavirus. L'immense majorité des régions russes l'ont suivi, le président Vladimir Poutine ayant ordonné un mois d'avril «chômé» pour inciter la population à rester chez elle.