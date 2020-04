Nombreuses questions sur l'éventuelle réouverture des écoles

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«J’ai 71 ans, je suis chauffeuse d’autobus scolaire, il n’y a aucune distanciation sociale. Qu’est-ce qu’on a comme protection?» - Marie-Lise

«Vous avez une problématique importante. Étant donné votre âge, on vous demande de rester à la maison. Avec les enfants, quand on va ouvrir les écoles, c’est sûr que vous avez une double problématique. Idéalement, il ne faudrait pas vous exposer.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Quelle est la différence entre les différents types de masques?» - Kim

«Le masque chirurgical protège contre les plus grosses particules incluant la COVID. Les N95 vont enlever les microparticules. On les utilise quand on a un patient qui tousse et qui produit beaucoup de sécrétions. Dans 98% du temps, on a des masques chirurgicaux. C’est vraiment dans la texture, la grosseur des pores. Le N95, on peut le porter plus longtemps pour conserver la protection.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Mon dernier jour de travail était le 23 mars, mais j’ai été payée le 2 avril. Dans quelle période d’admissibilité est-ce que je me trouve?» - Céline

«La première période, le premier bloc. Je vous invite à le faire directement sur l’Agence du revenu. Directement sur le site web, le versement est presque instantané.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Ma fille et ma petite fille sont malades. Quelles précautions devrait-on prendre lorsqu’on va rouvrir les écoles?» - Francine

«Si on fait un délestage, les personnes à risque, on va leur conseiller de rester à part, c’est la Santé publique qui va prendre la décision.»

«Il faut les ouvrir progressivement, par région, pas partout en même temps, c’est une des décisions à prendre. C’est certain qu’il va falloir y aller progressivement et surveiller ce qui se passe. Au moindre signe, on retourne en mesure d’isolement.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Utiliser un respirateur, est-ce vraiment une bonne idée pour traiter les patients en détresse respiratoire?» – Mathieu

«Je n’ai pas vu d’étude sur le fait que les respirateurs causaient des problèmes. Le respirateur sert à mettre un tube jusque dans les poumons pour donner plus d’oxygène. Quand on le met, c’est parce que les gens en ont vraiment besoin.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Je suis sur le chômage, je suis un travailleur saisonnier. Si ma compagnie n’ouvre pas au mois de mai, est-ce que je vais avoir droit à l’aide?» - Tony

«Tous les travailleurs saisonniers vont avoir accès à la Prestation canadienne d’urgence. Le gouvernement devrait le confirmer au courant de la semaine prochaine.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Mon fils a un de ses poumons qui ne fonctionne qu’à 50%. Serait-il sécuritaire de le renvoyer à l’école?» - Karine

«C’est sûr que votre garçon est plus à risque, compte tenu de sa condition. Il faudrait retarder son retour à l’école. Les autres enfants devront appliquer des mesures de précaution. Le protéger le plus possible. Le garder à la maison serait sûrement une bonne idée.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Quand on va jouer dehors, est-ce que le virus se trouve sur les pantalons?» - Florent

«Quand on revient de dehors, il faut se laver les mains. Pas besoin de tout se changer, mais il faut être prudent. Il faut que les enfants appliquent les mesures de protection.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Je croise souvent des cyclistes et des coureurs, est-ce qu’ils me mettent en danger?» - Magalie

«Il n’y a pas de risque zéro. Si le cycliste vous tousse dans le visage, ça peut être risqué, mais une respiration ne devrait pas faire de différence. Si vous respectez les deux mètres la plupart du temps, si vous vous lavez les mains en arrivant, tout devrait bien aller.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«J’ai une entreprise, si j’applique pour la subvention, est-ce que je vais être pénalisé?» - Bony

«Il faut que vous ayez eu une perte de revenu de 15% par rapport à mars l’an dernier ou 15% par rapport à janvier ou février. D’autres programmes peuvent s’appliquer à votre cas. Contactez l’institution financière responsable de la comptabilité de votre entreprise. Je pense au prêt de 40 000$, si vous avez une entreprise entre 50 000$ et 1 million, vous pourriez avoir accès à ce prêt.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Pourquoi rouvrir les écoles s’il y a 500 ou 600 élèves?» - Christian

«Présentement, c’est important de garder le confinement le plus possible parce qu’on est en plein dans la crise. Mais à un moment donné, on va sortir de la crise, on va retourner dans une vie plus normale. Il va falloir passer à une autre étape et il faut en arriver à ça.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien