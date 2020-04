Nos experts répondent à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

• À lire aussi: Vous avez des questions sur la COVID-19? Nos experts y répondent

• À lire aussi: Vos questions sur la COVID-19, nos réponses

• À lire aussi: Les réponses de nos experts à vos questions sur la COVID-19

• À lire aussi: Toutes les réponses à vos questions sur la COVID-19

• À lire aussi: On répond à vos questions

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«J'ai commandé des articles sur Internet et je me demande s'il y a des mesures de sécurité à prendre lorsque je vais les recevoir par la poste.» - Noémie

«Il faut les garder à l’entrée de la maison et les aseptiser, bien les nettoyer. Normalement, en appliquant ces mesures de sécurité, les objets sont sécuritaires.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Comment se fait-il que les personnes qui travaillent à la morgue portent l'équipement de protection même si les morts ne peuvent plus émettre de gouttelettes?» - Luc

«C’est faux. Sur le corps des personnes décédées, il peut y avoir des gouttelettes. Il y a aussi dans le sang de la personne décédée et dans les selles qu’il y a des virus. Il y a les objets et les vêtements aussi. Il faut absolument que les personnes qui s’occupent des corps appliquent toutes les mesures de sécurité et se protègent.»

«Est-ce qu'un test peut détecter le virus sur une personne asymptomatique? Le résultat est-il valide seulement pour la journée où il est pris? Est-il possible que ce jour-là elle ne soit pas porteuse, mais pourrait l'être le lendemain, ou les jours suivants?» - Myriam

«Le test peut détecter le virus chez quelqu’un qui a des symptômes, mais il y a une période d’incubation. Le test n’est valide que le moment où on fait le test.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Je suis une grand-maman de moins de 60 ans qui vit seule. Mon fils est pompier et sa conjointe travaille dans une pharmacie. Est-ce que je peux garder les enfants quelques jours par mois plutôt que de les envoyer en garderie avec les risques de contracter le virus?» - Christiane

«Ça semble une bonne idée de grand-maman, mais en faisant ça, elle pourrait se mettre à risque elle-même. On recommande de se mettre en isolement et c’est peut-être mieux de garder le gardiennage habituel.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Si je croise une personne atteinte de la covid-19 qui fait de la course à pied et qu'elle est essoufflée, est-ce qu'il y a des risques que je contracte le virus si je marche dans sa trajectoire?» - Dominic

«Pour l’instant, on croit que le virus se transmet de personne à personne. On ne peut pas exclure qu’il puisse se transmettre dans l’air. Si on marchait derrière quelqu’un qui est porteur, on pourrait peut-être l’attraper. On ne peut pas l’exclure, mais c’est peu probable.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Sachant que le virus qui cause la COVID-19 vit 3 heures dans les airs, est-ce qu'il peut voyager à l'aide des systèmes de ventilation et ainsi contaminer les patients et le personnel dans les établissements de santé?» - Nancy

«Ces données ont été obtenues par des tests faits en laboratoire dans des conditions particulières, ce ne sont pas les conditions de vie régulière. Jusqu’à maintenant, il n’y a pas de transmission dans l’air dans la vie ordinaire.»