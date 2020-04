À l’heure où le «pic» des cas de la COVID-19 n’est toujours pas atteint, le gouvernement de Justin Trudeau et celui de François Legault ne tiennent pas le même discours en matière de «déconfinement», soit le retour progressif à la vie «normale».

Le fédéral dresse un portrait plus sombre, en insinuant que la vie ne reprendra pas son cours normal avant l’arrivée d’un vaccin. Du côté du Québec, la réouverture de certains commerces et la reprise des chantiers de construction est déjà envisagée.

«Quand on a décrété le confinement, on a fermé la ‘’switch’’. Maintenant, la réouverture est comme un gradateur. Il faut y aller petit à petit, parce qu’on ne peut pas se permettre une deuxième vague de contamination», explique l’analyste Mario Dumont sur les ondes de LCN.

Préparer les esprits

L’analyste politique réitère qu’il essentiel de ne pas relâcher les efforts de confinement et de distanciation sociale et ce, même avec le retour imminent d’une possible «normalité».

«Après tous les efforts qu’on aura faits en mars, avril et début mai, je ne pense pas qu’on voudra vivre une deuxième vague avec un plus grand nombre de décès et un plus grand nombre de cas en soins intensifs», croit Mario Dumont.

Cette réouverture progressive viendra inévitablement avec un certain taux de contamination communautaire, a prévenu le directeur de la santé publique du Québec, le docteur Horacio Arruda.

En revanche, il faudra miser sur des tests de dépistage plus rapides et moins dispendieux pour compenser, rappelle Mario Dumont.

«Ce n’est pas simple tout ça parce qu’il faut éviter toute nouvelle éclosion majeure. C’est un peu comme un feu de forêt. Quand le feu est éteint, les pompiers restent autour pendant plusieurs jours pour éviter qu’il reprenne», compare Mario Dumont.