Osheaga n'aura pas lieu en août à Montréal

À la suite de la demande du gouvernement de suspendre les événements à travers le Québec jusqu'au 31 août, le promoteur evenko vient d'annoncer que ses trois festivals prévus en août (Osheaga, ÎleSoniq, Lasso) n'auront pas lieu aux dates prévues.

Mais le promoteur ne semble pas encore lancer la serviette et indique être « en mode solution » pour la suite.

«Cette situation nous attriste beaucoup, mais la santé de tous doit demeurer notre plus grande priorité. Il est encore trop tôt pour annoncer spécifiquement le statut des différents événements. Nous voulons prendre le temps de réfléchir à chacun d’entre eux, et évaluer nos options. Bien entendu nous ferons tout en notre possible afin de minimiser les impacts de cette décision auprès de nos parties prenantes, en tentant de reporter les événements lorsque possible », a déclaré par voie de communiqué Jacques Aubé, président-directeur général d’evenko.

Le promoteur ajoute que des informations spécifiques pour chacun des événements seront communiquées dès que possible. Entre temps, les fans et festivaliers sont invités à conserver leurs billets.