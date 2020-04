Pas de sports au Québec cet été

Le cauchemar de tous les amateurs de sports du Québec s’est matérialisé, vendredi.

Le gouvernement du Québec a demandé l’annulation des festivals, de tous les événements sportifs et culturels sur son territoire jusqu’au 31 août.

Cette mesure a évidemment été prise en lien avec la pandémie de coronavirus qui sévit présentement aux quatre coins de la province et de la planète. Celle-ci concerne autant les événements intérieurs qu’extérieurs.

«Cette directive est émise considérant l'évolution de la situation de la COVID-19 au Québec et la nécessité de respecter notamment la mesure de distanciation physique de deux mètres pour une période prolongée», a précisé le gouvernement provincial par voie de communiqué.

C’est donc dire que l’Impact, les Alouettes, la Coupe Rogers et le baseball de la Ligue Can-Am devront notamment annuler leurs activités. Le Canadien de Montréal ne pourrait pas non plus présenter ses matchs au Centre Bell, si la Ligue nationale de hockey reprenait d’ici à la fin de l’été.

Tennis Canada réagit

Quelques minutes après l’annonce du gouvernement, l’organisateur de la Coupe Rogers, Tennis Canada, a réagi.

«Nous comprenons la décision du gouvernement du Québec qui se doit de penser à la sécurité et à la santé des Québécoises et des Québécois, a indiqué le directeur de la Coupe Rogers, Eugène Lapierre, dans un communiqué. Notre priorité dans la gestion de cette crise a toujours été d’assurer la sécurité des joueurs, des amateurs, des bénévoles, de nos partenaires et de nos employés et nos décisions iront donc en ce sens. Nous espérons que nos discussions avec la WTA nous permettront de faire une annonce officielle sur le statut de la Coupe Rogers dès demain [samedi].»

La Coupe Rogers devait initialement se tenir du 7 au 16 août dans la métropole québécoise.