Pas des milliers, mais bien des millions de tests désirés dans l'État de New York

Le gouverneur de l'État de New York a indiqué vendredi qu'il estimait nécessaire de réaliser des tests par millions avant de lever les mesures de confinement en place actuellement pour contenir la pandémie de coronavirus.

« Nous avons besoin de tests diagnostiques et de tests sérologiques, et nous en avons besoin de plusieurs millions », a déclaré Andrew Cuomo lors de son point de presse quotidien, présentant ce dépistage à grande échelle comme un préalable à un retour à une reprise de la vie économique.

« Et c'est une question de semaines, nous ne pouvons pas attendre des mois », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant qu'une telle capacité à tester n'existe, pour l'instant, pas aux États-Unis.

Le test diagnostique identifie si une personne est malade et le test sérologique établit si un individu a été atteint par le virus, même s'il n'est plus malade ou s'il n'a jamais présenté de symptômes.

« Nous voulons remettre 9 millions de personnes au travail » dans l'État de New York, a-t-il expliqué. « Il vous faut plus que quelques milliers de tests par semaine si vous voulez y arriver dans un délai raisonnable. »

L'État de New York reste le plus touché aux États-Unis, avec 777 nouveaux décès lors des dernières 24 heures et 7844 morts au total depuis l'arrivée de la pandémie dans la région.

Avec 159 937 cas positifs, l'État de New York dépasse tous les pays du monde, à l'exception des États-Unis.

« Nous devons acquérir la capacité de tester massivement », a martelé le gouverneur. « C'est un exercice complètement différent, que nous n'avons toujours pas réussi à faire bien dans ce pays. »

Notes discordantes

Contrastant avec l'empressement du président américain Donald Trump à vouloir faire redémarrer l'économie des États-Unis, Andrew Cuomo a appelé à la prudence.

« Ce ne sera pas comme de rallumer la lumière dans une pièce », a-t-il prévenu, « ce sera un processus graduel, par phases. »

Pour augmenter les tests, le gouverneur a appelé Donald Trump à utiliser le Defense Production Act, une loi qui permet au gouvernement fédéral de contraindre une société privée à produire ce dont il estime que le pays a besoin.

Andrew Cuomo s'est dit prêt à former une alliance avec les États limitrophes du New Jersey et du Connecticut, qui collaboreraient avec le gouvernement fédéral pour développer les capacités nécessaires à un dépistage massif.