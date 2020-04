Pourquoi le Bas-Saint-Laurent est si peu touché par la COVID-19?

Un mois après le début de la pandémie de coronavirus, à peine une trentaine de cas de personnes infectées sont recensés au Bas-St-Laurent pour une population de 200 000 habitants.

Selon le docteur Sylvain Leduc, qui est le directeur de la Santé publique, cette bonne performance s’explique d’abord par le respect des consignes par les citoyens de la région. Les contacts entre les personnes ont été réduits au minimum et le fait que l’on soit sur un grand territoire avec une faible densité de population aide aussi.

Les autorités ont également réussi à empêcher l’éclosion de cas dans les CHSLD et les résidences privées pour personnes âgées, et ce, même si la région compte l’une des plus fortes proportions d’ainés au Québec. Une personne sur quatre a plus de 65 ans dans le Bas-Saint-Laurent.

Les membres des familles se sont aussi abstenus de visiter leurs proches et le personnel de ces centres pour aînés s’est rapidement adapté à la situation, ce qui a empêché la propagation du virus.

« Nous dès le début ou en tout cas rapidement, on a réussi à fermer une partie de notre territoire en restreignant les contacts avec les autres régions qui sont les plus touchées. C’est sûr que cela a joué un rôle important. On a eu une excellente collaboration des gens qui ont la maladie et qui ont respecté leur isolement. Ce qui nous a permis d’identifier qui on devait mettre en isolement rapidement. Donc cette relation de confiance a été extrêmement payante » explique le Dr Sylvain Leduc.

Mais le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent incite à la prudence. Malgré un petit nombre de cas, il ne faut pas croire que la guerre contre le coronavirus est gagnée et que la région est immunisée. Ce qui encouragerait alors certaines personnes à relâcher les mesures de protection.

«Les gens ont peur quand ils voient l’ennemi. Quand on ne le voit pas, on a l’impression qu’il est parti. Mais ce virus-là est installé dans la population québécoise, il faut donc vraiment se donner toutes les chances. Et quand je vois approcher le congé de Pâques, je ne voudrais pas que les gens baissent la garde. On a demandé aux gens de ne pas faire de rassemblements inter-familles. C’est ça qu’on a besoin y compris lors du congé pascal. »

Pour l’instant, le docteur Leduc estime que les mesures en place sont suffisantes pour le Bas-St-Laurent, tant qu’elles seront évidemment respectées.