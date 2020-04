Une joggeuse d'Édimbourg lance une course mondiale pour le personnel soignant

Olivia Strong courait dans un parc près de chez elle, en plein confinement à Edimbourg, quand elle a eu l'idée d'utiliser cet exercice quotidien pour soutenir financièrement les soignants luttant contre le nouveau coronavirus. Son initiative a fait des milliers d'émules dans le monde.

C'est en voyant de nombreux joggers comme elle que cette productrice de documentaires de 27 ans a décidé de lancer fin mars sa collecte de fonds Run for Heroes (« Courez pour les héros ») pour les personnels de santé britanniques, soumis à une intense pression.

Le principe est simple: mettre à profit son jogging quotidien, une des sorties autorisées durant le confinement, pour courir 5 kilomètres puis verser 5 livres Sterling au profit de NHS Charities Together, qui soutient et équipe les membres du service public de santé durant la pandémie.

« Il s'agit ensuite de désigner cinq personnes sur les réseaux sociaux pour faire la même chose », explique-t-elle à l'AFP.

Olivia Strong a d'abord visé ses proches et ses amis. Jamais, même dans ses « rêves les plus fous », elle n'aurait pensé que des dizaines de milliers de joggers suivraient son exemple.

« Cela a commencé avec la participation de la famille et d'amis mais cela a fait boule de neige et maintenant des milliers de joggers dans le monde y prennent part », se réjouit-elle.

Depuis son lancement, la campagne a déjà permis de lever 180 000 livres (plus de 205 000 euros) et de mobiliser plus de 30 000 participants, de Sydney à Toronto en passant par les îles Caïmans.