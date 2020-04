CHSLD Laflèche: le maire de Shawinigan exclut la mise en tutelle

Malgré la situation hautement préoccupante au CHSLD Laflèche qui doit composer avec 22 décès d’aînés et un haut d’infection parmi ses résidents et ses employés, la maire de Shawinigan exclut pour le moment la mise en tutelle du centre d’hébergement.

«Jamais on n’aurait cru que ça allait dégénérer à ce point-là. (...) On s’est aperçu trop tard que la situation était devenue hors contrôle», déplore Michel Angers, maire de Shawinigan.

En plus des nombreux décès, 93 résidents sont infectés à la COVID-19 et 58 employés sont aussi contaminés.

Le maire Angers dit obtenir des informations internes du personnel du CHSLD Laflèche.

«J’ai des amis qui y travaillent: médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires qui communiquent régulièrement avec moi pour m’expliquer la situation. Je fais toutes les pressions auprès de notre réseau de santé régionale pour qu’on ait du renfort», soutient l’édile de la Ville.

Michels Angers sait que tout le monde est à bout de souffle au CHSLD Lafèche, mais ne compte pas demander la mise en tutelle de l’établissement.

«Les réponses que j’obtiens de la haute direction du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec me portent à croire que la situation va s’améliorer grandement. Je souhaite qu’au CHSLD Laflèche, on soit en déclaration de guerre, que dans une situation exceptionnelle, on mette des moyens exceptionnels», fait savoir le maire de Shawinigan.

Michel Angers se dit attristé par la situation qui prévaut depuis quelque semaines au CHSLD Laflèche.

«J’apprends chaque jour ces décès avec une grande tristesse. Derrière ces gens qui perdent la vie, il y a des enfants et des préposés qui sont tristes. Le personnel s’est attaché à ces aînés-là», laisse-t-il tomber.