Des étirements en confinement!

Alors qu’on ne sait véritablement pas quand la vie reprendra son cours normal et nous permettra de reprendre nos activités préférées, il demeure toujours possible de garder la forme à maison.

Cette semaine, Nadège St-Philippe vous propose une routine de yoga inspirée par les mesures préventives du gouvernement Legault.

Sur fond d’une aire connue que vous reconnaîtrez sans doute, la série de mouvement nous rappelle l’importance d'aplatir la courbe.

S’enchaîne un étirement qui fait un clin d’œil à la distance de deux mètres qu’il faut respecter en tout temps.

Enfin, il suffit de se serrer les coudes et puis de rester à la maison autant que possible pour se protéger et protéger les autres.

Ne lâchez pas, ça va bien aller!