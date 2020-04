Du renfort pour des employés épuisés au CHSLD Laflèche

La situation est toujours critique au CHSLD Laflèche de Shawinigan, qui compte un total de 22 morts.

Le nombre d'employés infectés est passé samedi de 58 à 62.

• À lire aussi: CHSLD Laflèche: le maire de Shawinigan exclut la mise en tutelle

Quatre-vingt-quinze résidents sur 118 ont été déclarés positifs au coronavirus, ce qui représente plus de 80 % des résidents de ce CHSLD de la Mauricie.

«Jamais on n’aurait cru que ça allait dégénérer à ce point-là. [...] On s’est aperçu trop tard que la situation était devenue hors de contrôle», a déploré Michel Angers, maire de Shawinigan.

Du personnel de la santé en renfort

Une équipe spéciale de 50 personnes s'ajoutera dans les prochains jours au personnel déjà en place.

Des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires et des aides de service assureront des rotations de jour et de nuit afin d'assurer d'éviter les heures supplémentaires des employés, déjà débordés.

Impuissance des employés

Sous le couvert de l'anonymat, une employée du CHSLD Laflèche a raconté avoir contracté la COVID-19 et est placée en quarantaine depuis la fin mars.

Protection déficiente et fatigue

Selon elle, le manque de personnel et d'équipement de protection a eu de lourdes conséquences et n'a fait qu'augmenter le nombre de cas positif.

«Je suis entrée au travail un matin et j'ai voulu prendre un masque. On m'a dit de ne pas en prendre puisqu'on en manquait. J'ai été à risque et finalement j'ai été testée positive dans les jours suivants», a-t-elle relaté.

Elle ajoute que les employés sont fatigués et n'arrivent plus à voir la lumière au bout du tunnel.

«Il y a des proposés qui pleurent sur les étages, il y a de l'anxiété et de la peur! Il y a du personnel qui fait même plusieurs journées de suite ou des gens travaillent des 16 heures de suite!»

Malgré tout, si cette employée obtient un prochain test négatif, elle souhaite de tout coeur revenir au travail pour épauler ses collègues.