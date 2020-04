EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie de tout le monde.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l’économie.

DERNIER BILAN 5h20

PLANÉTAIRE

Cas: 1 701 718

Morts: 102 867

Rétablis: 377 434

ÉTATS-UNIS

Cas: 501 615

Morts: 18 777

Rétablis: 29 191

CANADA

Atteints du virus

Québec: 11 677

Colombie-Britannique: 1410

Ontario: 6237

Alberta: 1500

Saskatchewan: 285

Manitoba: 230

Nouveau-Brunswick: 112

Nouvelle-Écosse: 407

Terre-Neuve-et-Labrador: 239

Île-du-Prince-Édouard: 25

Territoires du Nord-Ouest: 5

Yukon: 8

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total : 22 148

Décès : 568

C.B. : 55

Alberta : 39

Saskatchewan : 3

Manitoba : 3

Ontario : 222

Québec : 241

TNL: 3

N-É : 2

5h45 | Nouvelle baisse de décés en Espagne

L'Espagne a de nouveau enregistré aujourd’hui une baisse du nombre quotidien de morts de la COVID-19, avec 510 en 24 heures, ce qui porte à 16 353 le nombre total de décès dans le pays.

2h50 | Les économies d'Afrique subsaharienne frappées par la COVID

Pour la première fois en 25 ans, l'Afrique subsaharienne va connaître une récession économique, prévoit la Banque mondiale. Après une croissance de 2,4% en 2019, la récession devrait se chiffrer en 2020 entre -2,1% et -5,1%.

00h45 | La mafia profite de la détresse des démunis

En Italie, la mafia est à l'affût, prête à profiter de la détresse causée par le coronavirus chez les plus démunis pour s'acheter leur fidélité et leurs bonnes grâces, à coups de vivres et de prêts gratuits, prévient l’auteur de Gomorra.