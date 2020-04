L’Alberta donne des équipements médicaux aux autres provinces

Le gouvernement albertain a annoncé samedi qu’il ferait don de ses surplus d’équipements médicaux aux provinces canadiennes les plus touchées par la pandémie de COVID-19, soit le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique.

L’Alberta distribuera ainsi 750 000 masques N95, sept millions de masques procéduraux, 50 ventilateurs, ainsi que des gants et des lunettes de protection.

Même sans ces équipements, le premier ministre Jason Kenney s’est dit très sûr que l’Alberta ne manquerait de rien pour affronter la crise du nouveau coronavirus. La province prévoit d’ailleurs être en mesure de doubler ses stocks de ventilateurs d’ici la fin du mois, notamment en raison de la conversion des activités de certaines entreprises.

L’Alberta s’en tire plutôt bien jusqu’à maintenant face à la COVID-19 avec 1569 cas et 40 décès. En contrepartie, le Québec et l’Ontario sont les provinces les plus durement touchées. Le Québec compte 2292 cas et 289 décès, tandis que l’Ontario a 6648 cas et 253 décès.

Du côté de la Colombie-Britannique, on dénombrait 1445 cas et 58 décès samedi.