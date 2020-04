L’école publique en longue relâche?

Si on se fie à de nombreux témoignages, la relâche scolaire, avec le confinement covidien, s’est simplement poursuivie au primaire et au secondaire.

En entendant hier François Legault confirmer que son gouvernement songeait à rouvrir les écoles «avant le 4 mai», plusieurs ont été catastrophés (pour des raisons sanitaires); mais ne serait-ce pas bien, sur le plan scolaire?

Jeudi à Qub, j’ai demandé à Frédéric Bastien, candidat à la direction du PQ, ce qu’il pensait de la gestion de crise du gouvernement caquiste: il fut élogieux.

Sauf sur un plan: ce prof de cégep, père d’enfants d’âge primaire, soutient que l’école publique a été extrêmement lente à s’ajuster au confinement généralisé du Québec.

«Comme parent, on est laissé dans le noir. On reçoit les trucs à faire au compte-goutte», témoigne l’historien. Au privé, «c’est 20 fois plus organisé et ça s’est mis en place rapidement», pestait-il.

Optionnel

Cette inégalité entre le privé et le public dans la pandémie, elle est soulignée depuis des semaines. Rien pour aider les récents efforts de revalorisation de l’école publique.

Un lecteur s’indigne: pour les enseignants, tout est «optionnel»! Non seulement l’école à distance, mais en plus, les contacts avec les élèves. Une direction d’école lui précise ceci: «Je n’ai, malheureusement, aucune possibilité d’obliger un(e) enseignant(e) à faire parvenir des travaux aux élèves.»

Il se surprend que l’État ne puisse rien exiger des enseignants, même s’ils continuent à être payés. En Ontario, en France, en Suisse, en Italie, au Royaume-Uni, au moins, il y a une obligation de continuer de travailler, insiste-t-il.

Trousse

Certes, cette semaine, quelque 20 jours après la suspension de l’année scolaire, le ministre Jean-François Roberge a présenté des trousses et annoncé des programmes éducatifs à Télé-Québec. «On va pouvoir arrêter de parler du fameux écart entre le privé et le public», a-t-il dit au «Devoir».

(Je me questionne en passant sur l’une des activités proposées dans la Trousse pour secondaire 2: analyser le logo de l’émission «La Voix» et en discuter avec parents ou amis. On a beau aimer cette émission québécoise populaire, diffusée par surcroît dans l’univers Québecor. Mais bon sang, qu’est-ce que cette activité d’apprentissage? Je ne comprends pas.)

Cuisiné jeudi par la revue «L’actualité», le ministre Roberge a voulu se montrer rassurant, admettant toutefois que chaque enseignant n’avait pas à contacter «chaque élève individuellement».

Un peu mou, de la part d’un ministre s’étant fait une fierté d’avoir resserré, dès son arrivée, le règlement de son prédécesseur libéral sur l’école à la maison, afin de s’assurer de la transmission de contenus. Ministre dont on disait qu’il avait centralisé le système d’éducation, en abolissant les commissions scolaires.

Bien sûr, la crise actuelle est sans précédent et les obstacles innombrables: plusieurs enseignants gardent leurs propres enfants à la maison. De plus, tous les foyers n’ont pas à domicile la technologie qu’exige l’enseignement à distance.

Je suis certain aussi que plusieurs enseignants consciencieux tentent tant bien que mal de continuer à bien faire leur métier.

D’ailleurs, écrivez-moi, j’aimerais être rassuré.