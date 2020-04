Les écoles publiques de New York fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire

Les écoles publiques de New York, épicentre de la pandémie de coronavirus aux États-Unis, resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire, a annoncé samedi le maire Bill de Blasio.

«Cette décision n'a rien de facile», a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Mais «cela nous aidera clairement à sauver des vies».

Le nombre de morts liées au coronavirus ne cesse de monter dans la ville de New York et a déjà atteint les 5 820 décès selon l'université Johns Hopkins, qui actualise les bilans en continu.

Mais les hospitalisations sont en train de baisser, selon les autorités.

Le maire a dit avoir décidé de garder les écoles fermées après en avoir discuté vendredi soir avec l'épidémiologiste Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur le virus.

Les écoles publiques de la ville avaient fermé le 16 mars, avec une transition vers l'apprentissage en ligne.

La fermeture concerne 1,1 million d'enfants qui devaient terminer leurs cours fin juin.

Selon les autorités, les familles n'ayant pas le matériel nécessaire pour les cours en ligne se verront prêter ordinateurs et tablettes par la mairie. Quelque 175 000 appareils ont déjà été envoyés à des enfants de la ville.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, avait prolongé la fermeture de toutes les écoles de l'État jusqu'au 29 avril. Plus de 170 000 personnes sont atteintes du virus dans l'État, et plus de 7.800 en sont mortes.

M. de Blasio a également indiqué que 6 000 adultes new-yorkais vivant dans des refuges pour personnes sans-abri allaient être transférés dans des hôtels.