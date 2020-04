Pâques sans fidèles au temps de la pandémie

Dans l'interminable attente d'un hypothétique recul du coronavirus, le monde a entamé aujourd’hui un week-end pascal inédit, sans processions ni messes traditionnelles, après avoir dépassé le sinistre bilan des 100 000 morts, et les 2100 décès quotidiens aux États-Unis, nouvelle ligne de front de la pandémie.

Les États-Unis recensent désormais plus de 500000 cas, selon le dernier bilan de l'Université Johns Hopkins.

Et avec 18 586 décès liés au COVID-19, ils devraient dépasser dans la journée en nombre de décès (18 849) l'Italie, le pays le plus touché sur la planète, tandis qu'en Espagne, le bilan quotidien des morts a continué de reculer samedi, pour le troisième jour de suite.

Choisir le moment opportun pour rouvrir l'économie des États-Unis sera «de loin la plus grande décision de ma vie», a reconnu le président américain Donald Trump, alors que la Maison Blanche prévoit possiblement jusqu'à 100.000 à 240.000 décès sur le territoire américain.

Comme tous les pays, les États-Unis doivent prendre garde à ne pas lever les mesures de confinement trop tôt au risque de voir une nouvelle flambée de l'épidémie ni trop tard ce qui pourrait alourdir une facture économique déjà très douloureuse.

À New York, ville américaine de loin la plus touchée, des images-chocs filmées par drone par un média local ont montré des dizaines de cercueils sommaires en train d'être enterrés dans une fosse commune d'Hart Island. Cette île au nord-est du Bronx, surnommée depuis longtemps «l'île des morts» car utilisée depuis le XIXe siècle comme vaste cimetière pour les indigents, accueille aujourd'hui 24 enterrements par jour, contre 25 en moyenne par semaine avant la pandémie, selon l'administration locale.

En ce début de week-end de Pâques, des centaines de millions de chrétiens, reclus chez eux comme la moitié de l'humanité, ont entamé des célébrations inédites, sans fidèles, en particulier sur l'immense place Saint-Pierre de Rome, d'ordinaire noire de monde.

Pour la fête la plus importante de la tradition chrétienne, c'est sur écran que les fidèles suivront les messes pascales d'un pape François confiné.

«Seigneur, ne nous laisse pas dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, protège-nous du bouclier de ton pouvoir», a murmuré le pape, lors du traditionnel rite du «Chemin de Croix» retransmis en mondovision depuis une place Saint-Pierre vide vendredi soir.

À Jérusalem, pour la première fois en plus d'un siècle, le Saint-Sépulcre sera fermé au public durant tout le week-end. Une simple messe à huis clos y a été célébrée pour le Vendredi saint.

«Cette année, il n'y aura pas de Pâques, seulement de la dépression et du désespoir», le Covid-19 «nous a retiré le peu de pain que nous avions», se désespère Haroon Ashraf, chrétien du Pakistan, dont la communauté déjà miséreuse est la cible de nombreuses discriminations dans ce pays musulman.

Outre les États-Unis, les bilans de la pandémie se sont aggravés en France (plus de 13.000 morts) et au Royaume-Uni, où un millier de personnes ont succombé en une journée.

Le nombre des décès causés par la pandémie du COVID-19 a également triplé en huit jours en Belgique avec 3.019 morts enregistrés. Le Brésil a dépassé les 1000 morts vendredi.

La timide tendance à la baisse de la tension hospitalière dans plusieurs pays montre toutefois que le confinement commence à porter ses fruits. Et l'Espagne (16353 morts au total) a annoncé samedi une baisse pour le troisième jour d'affilée du nombre de morts quotidiens, avec 510 décès.

Le virus continue cependant de s'y «acharner» par endroits, comme sur la ville martyre de Tomelloso, grosse bourgade viticole au sud de Madrid, où le bilan pour la seule petite maison de retraite locale pourrait atteindre «la cinquantaine de morts», selon une source municipale.

Le gouvernement britannique a exhorté au respect du confinement malgré un week-end ensoleillé. Le mot d'ordre est le même en France, où les autorités tentent de prévenir les départs en vacances avec la peur du gendarme.

Le confinement a été prolongé en Irlande comme en Italie jusqu'à début mai. Et la Turquie, qui déplore aussi un millier de morts, a confiné 31 villes pendant tout le week-end, dont Istanbul et Ankara. Le port du masque est désormais obligatoire pour les 35 millions de Marocains, à l'image d'une photo devenue virale du roi Mohammed VI portant un masque chirurgical lors de l'une de ses audiences.

Alors que certains pays européens se préparent à la sortie du confinement, dans le sillage de la Chine, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné qu'une levée trop rapide des restrictions «pourrait entraîner une résurgence mortelle» de la pandémie.

Ceci d'autant plus que le virus pourrait voyager en «aérosol» jusqu'à quatre mètres d'un malade, selon une étude publiée vendredi par les Centres américains de prévention et de contrôle des maladies (CDC), qui ne précise pas toutefois si la quantité éjectée est suffisante pour infecter un tiers.

Alors que le monde s'apprête à vivre la pire crise depuis «la Grande Dépression» selon le FMI, les ministres de l'énergie de pays du G20 ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une baisse de la production pétrolière, pour contrer la chute des cours entraînée par la pandémie.

En Europe, en revanche, les 27 sont parvenus jeudi à un accord prévoyant 540 milliards d'euros immédiatement disponibles et un fonds de relance à venir d'un montant équivalent. Un sommet européen se réunira le 23 avril pour «jeter les bases d'une reprise économique musclée».

Face aux ravages et à la menace du virus, c'est souvent la gestion en urgence au jour le jour ou l'improvisation un peu partout dans le monde.

Au chômage technique, des employés de compagnies aériennes et d'hôtels en Suède ont été mis à contribution pour aider les hôpitaux et les maisons de retraite.

À Abidjan, c'est la course aux masques. «D'habitude on vend des chips mais en ce moment, on vend des masques», constate une vendeuse de rues.

En Chine, où le virus a été apparemment jugulé, des Africains vivant dans la grande métropole de Canton (sud) subissent vexations et discriminations, après plusieurs cas positifs dans la communauté nigériane. «J'ai dû dormir sous un pont pendant quatre jours sans rien à manger.

Je ne peux même pas acheter de nourriture, aucun magasin ou restaurant ne m'accepte», raconte un étudiant ougandais. «On est dans la rue comme des mendiants», peste le jeune homme, forcé de quitter son appartement.

Virus oblige, il n'y aura pas cette année la célèbre course cycliste Paris-Roubaix, sur les pavés du nord de la France. Seules les deux guerres mondiales avaient provoqué jusqu'à présent l'interruption de la fameuse classique de «l'Enfer du nord».