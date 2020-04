Peut-on attraper la COVID-19 deux fois?

Des cas de patients qui ont attrapé de nouveau la COVID-19 après l’avoir contractée une première fois en inquiètent plusieurs. Le Dr Christian Fortin tente de rassurer les gens en répondant à leurs questions sur le sujet.

Lorsqu'on parle d'accepter une transmission communautaire, est-ce qu'on est certain que les gens obtiennent vraiment une immunité durable après avoir contracté la COVID-19? – Caroline V.

Il va y avoir une immunité, mais est-ce que ce sera une immunité durable? Ça, on ne le sait pas encore, malheureusement. On sait qu’après une infection virale, normalement, on en développe une immunité qui peut durer plusieurs mois.

Mais, par contre, est-ce que ça va durer plus d’un an? Sûrement pas. C’est ce qu’on va découvrir dans les prochains mois.

Des cas de réactivation du virus chez des patients guéris inquiètent en Corée du Sud. N'est-il pas trop tôt pour miser sur l'exposition au virus? - Martin Jean

Ce sont effectivement des nouvelles qu’on voit passer tous les jours. Il y a des publications scientifiques à ce sujet. Alors on découvre et on se demande, est-ce que les gens, après une infection, vont pouvoir en avoir une autre? Réattraper le virus? Probablement pas.

Mais, par contre, il y a des cas anecdotiques qui ont été rapportés où les gens ont eu une infection et, par après, ont été réinfectés. Est-ce que c’est parce que la première infection n’était pas complètement rétablie ou qu’on n’avait pas fait les tests? Il y a encore plusieurs inconnus là-dessus et c’est pour ça, d’ailleurs, qu’il faut être prudent.

Si les enfants sont les plus asymptomatiques, est-ce qu'ils pourraient être porteurs toute leur vie? Devrions-nous quand même vacciner toutes les couches de la société? – Mathieu Estelle

Pour ce qui est de la vaccination, oui, il faut vacciner toutes les couches de la société. Les enfants ne sont pas plus asymptomatiques, mais ils développement moins de complications que les adultes ou les personnes plus âgées.

Mais, par contre, ils ne développent pas d’immunité à long terme. Donc lorsqu’on aura un vaccin, il va falloir vacciner tout le monde pour pouvoir donner cette immunité-là qui va être plus durable, on l’espère.