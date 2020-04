Plus d’un million de Canadiens croient qu’ils feront faillite

La crise du nouveau coronavirus cause une pression financière de plus en plus difficile à supporter pour beaucoup de Canadiens.

En effet, plus d’un million d’entre eux croient être sur le point de déclarer faillite, selon un récent sondage.

L’enquête de DART & maru/Blue publiée jeudi montre que 1,3 million de Canadiens (4 %) pensent devoir déclarer faillite d’ici trois mois si leur situation financière ne s’améliore pas considérablement.

De plus, 9 % des Canadiens estiment qu’il n’est pas impossible qu’ils fassent faillite dans ce même laps de temps. Au total, 13 % des Canadiens considèrent cette option à différents degrés.

Selon les dernières données rendues publiques jeudi, on compte plus d’un million de pertes d’emplois au Canada au mois de mars, et d’autres sont à prévoir dans les semaines et mois à venir. Le taux de chômage a grimpé de 2,2 % au cours de ce mois pour atteindre 7,8 %.

Les jeunes durement touchés

Ce sont les jeunes adultes avec des revenus modestes qui semblent les plus touchés par la situation au Canada et qui sont le plus vulnérables financièrement, donc sujets à la faillite, selon le sondage DART.

D’un point de vue géographique, ce sont surtout les gens résidant en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba qui craignent faire banqueroute. La baisse des prix du pétrole a effectivement accentué les problèmes économiques dans l’Ouest canadien.

Par ailleurs, 10 % des Canadiens qui ont une propriété estiment qu’ils ne pourront plus payer leurs hypothèques dans les trois prochains mois.

«Après l’examen de leur situation financière actuelle, en incluant toutes les mesures d’aide gouvernementales auxquelles ils ont droit et le recours au report de paiement, 8 % des propriétaires canadiens disent qu’ils n’arriveront pas à payer leur hypothèque et qu’ils seront en défaut de paiement», précise le sondage.