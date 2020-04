Un entrepreneur d’ici nolise un Airbus A340

Un entrepreneur québécois exaspéré de voir les délais s’allonger pour faire venir de l’équipement de protection médical de la Chine a décidé de prendre les choses en main et a organisé le nolisement d’un Airbus A340 complet pour livrer ses masques.

Aux grands maux, les grands remèdes. Le Montréalais James Dixon, propriétaire de l’entreprise 911 Pro, en avait assez de patienter après les grandes compagnies qui sont débordées en raison de la pandémie, il a choisi de se débrouiller seul.

« Ç’a quasiment commencé avec une blague. Tant qu’à attendre après tout le monde, aussi bien le faire nous-mêmes ! Donc j’ai loué un Airbus A340 qui va décoller de la Chine vendredi ou samedi prochain », lance-t-il avec un sourire dans la voix, peinant à réaliser lui-même l’ampleur du projet.

« Actuellement, on se retrouve à la merci des gros transporteurs. Tout le monde travaille fort, tout le monde fait son possible, mais il y a tellement de demandes que c’est très difficile d’avoir des disponibilités et les délais de livraison sont extrêmement longs », ajoute, sur une note plus sérieuse, l’entrepreneur qui cherchait à soutenir les anges gardiens de la santé.

Logistique monstre

Voyant la possibilité d’obtenir des masques de fournisseurs asiatiques, 911 Pro a conclu des contrats avec plusieurs clients, « principalement dans le secteur gouvernemental et paragouvernemental ».

« Ce sont des millions de masques qu’on va apporter ici avec cet avion », précise l’homme d’affaires, qui est également pompier à temps complet.

La logistique monstre derrière l’opération s’est bouclée en l’espace de quelques jours. Après un premier contact auprès de Chrono Aviation, une compagnie de Québec, les choses ont déboulé rapidement.

« On a nous-mêmes un Boeing 737, mais plus les jours avançaient, plus la quantité de matériel augmentait. Donc, plutôt que de faire trois ou quatre vols avec notre avion, on a établi le contact avec un partenaire qui va pouvoir tout amener avec l’Airbus A340. Ça permet de diminuer les coûts pour tout le monde, c’était l’objectif », explique Dany Gagnon, vice-président de Chrono Aviation.

Appel à tous

Maintenant que les modalités du vol cargo sont complétées, James Dixon lance un appel aux organismes qui auraient besoin de matériel sanitaire. Masques, lingettes désinfectantes, combinaisons, gants, ses fournisseurs attendent les commandes pour terminer de remplir l’avion.

« On a déjà beaucoup de masques, mais il reste de la place sur l’avion. Il faut faire vite pour que les entreprises là-bas aient le temps de passer la commande et produire, mais c’est faisable », assure l’entrepreneur, qui invite les entreprises ou organismes intéressés à le contacter.