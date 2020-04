Un joueur des Oilers meurt à 25 ans

Le jeune joueur des Oilers d’Edmonton Colby Cave est décédé à seulement 25 ans à la suite d’une hémorragie cérébrale.

L’affreuse nouvelle a été confirmée, samedi, par l’organisation des Oilers.

«C’est avec une grande tristesse que nous partageons que Colby Cave est décédé tôt ce matin, ont transmis les Oilers, dans un communiqué émis par sa femme Emily. Nos deux familles et moi sommes sous le choc, mais je sais que notre Colby a été aimé de nos proches, de sa famille et de ses amis, par toute la communauté du hockey et par bien d’autres. Nous remercions tout le monde pour leurs prières en cette période difficile.»

Le jeune homme avait été opéré d’urgence plus tôt cette semaine pour retirer un kyste colloïde qui mettait de la pression sur son cerveau. Auparavant, il avait été placé dans un coma artificiel à l’unité de soins intensifs du Sunnybrook Hospital de Toronto.

Cave a inscrit un but en 11 matchs à Edmonton en 2019-2020. L’attaquant a aussi récolté 23 points en 44 rencontres avec les Condors de Bakersfield, club-école des Oilers dans la Ligue américaine de hockey, cette saison.Son premier but contre le CH

Ayant joué quatre saisons complètes avec les Broncos de Swift Current, dans la Ligue junior de l’Ouest, Cave n’avait jamais été repêché par un club de la LNH. Le natif de la Saskatchewan s’est toutefois joint à l’organisation des Bruins de Boston, où il a surtout joué dans la Ligue américaine, à Providence.

Somme toute, Cave a disputé 23 matchs avec le club de Boston. Il a d’ailleurs marqué son premier but en carrière dans la LNH dans l’uniforme des Bruins, le 17 décembre 2018, contre le Canadien de Montréal. Dans une victoire de 4 à 0 des visiteurs au Centre Bell, Cave avait alors déjoué Carey Price en fin de deuxième période.

Son séjour avec les Bruins s’est terminé quand les Oilers l’ont réclamé au ballottage en janvier 2019. Le jeune homme a totalisé 67 parties en carrière dans la LNH.