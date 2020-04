COVID-19: 400 soldats canadiens rentrent de l’Irak

Environ 400 membres des Forces armées canadiennes déployés en Irak sont de retour au Canada en raison de la suspension des activités militaires au pays dû à la COVID-19.

À cause de la propagation du coronavirus, les Forces de sécurité irakiennes (FSI) ont été contraintes de suspendre leurs activités d’instruction tandis qu’une pause opérationnelle est maintenant observée par la Coalition mondiale contre Daech et par la mission de l’OTAN en Irak (NMI).

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont confirmé sur leur site web que cette pause leur permettait de rapatrier la plupart de leur personnel, alors que moins d’une centaine de membres des FAC demeureront en Irak.

Plusieurs autres nations de l’OTAN y sont allées d’un même geste. L’Espagne a notamment rapatrié 200 militaires et la France 100.

Les membres des troupes canadiennes sont revenus au pays samedi et ont reçu l’ordre de se placer en confinement préventif pour une durée de 14 jours. Tout l’effectif est cantonné au Collège militaire royal du Canada, à Kingston en Ontario, pendant cette quarantaine.

«Nous leur souhaitons un bon retour à la maison et les remercions pour leur service... et leur patience, alors qu’ils devront attendre un peu plus longtemps avant de revoir leurs familles. Nous faisons notre part pour mettre un frein à la propagation de la COVID-19», ont déclaré les Forces armées canadiennes sur leur compte Twitter, samedi.