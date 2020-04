Désormais plus de 700 morts au Canada

Bien que plusieurs dirigeants se soient offert une journée de congé à l'occasion de Pâques, la pandémie de COVID-19 a continué à gagner du terrain au pays, dimanche, alors que le cap des 700 décès a été franchi au Canada.

En milieu d'après-midi, on dénombrait un total 24 301 cas de COVID-19 au pays, après la publication des bilans de six provinces. Pas moins de 713 Canadiens - en grande majorité des personnes âgées ou déjà atteintes d'autres problèmes de santé - ont succombé après avoir contracté la maladie.

Comme à l'habitude, le Québec a apporté la plus lourde contribution au bilan canadien avec l'annonce de 554 nouveaux cas dimanche, pour un total de 12 846 dans la Belle Province. De plus, le Québec cumule désormais 328 décès, soit 39 de plus que la veille.

Malgré tout, le gouvernement a dit être encouragé «devant l'évolution contrôlée de la propagation du virus», d'autant plus que le nombre de patients aux soins intensifs est demeuré stable dans la province.

En Ontario, le bilan journalier a poursuivi sur sa tendance d'une lente diminution du nombre de nouveaux cas amorcé en milieu de semaine. La province a rapporté, en matinée, 401 nouveaux patients infectés par le coronavirus en 24 heures, pour un total de 7049 depuis le début de la pandémie.

De plus, 21 nouveaux décès ont été déplorés dans la province la plus populeuse du pays, pour un total de 274.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams, a assuré samedi que sa province est sur la bonne voie. Il avait d'ailleurs laissé entendre que les données annoncées dimanche seraient probablement un peu meilleures que celles de samedi, où 411 nouveaux cas avaient été rapportés.

«Je vois ça avec optimisme parce que nous faisons fléchir la courbe», s'était réjoui le Dr Williams en soulignant que le nombre d'hospitalisations en soins intensifs demeure stable en Ontario.

Un bilan en baisse

Le Manitoba, de son côté, a fait bande à part. Non seulement la province n'a annoncé aucun nouveau cas de COVID-19 dimanche, mais son bilan a même reculé après la détection d'un faux positif.

Ainsi, la province des Prairies compte désormais 242 cas confirmés sur son territoire, en recul d'une contamination.

D'autres bonnes nouvelles ont été annoncées dans l'est du pays. Ainsi, le Nouveau-Brunswick a fait état de seulement deux nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, tandis que Terre-Neuve-et-Labrador - la troisième province la plus touchée par la maladie au prorata de sa population - en a rapporté un seul.

La grande majorité des élus, incluant le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, n'ont pas offert de point de presse, dimanche. Pour M. Trudeau, il s'agissait d'une première journée de congé pour depuis près d'un mois.

L'administratrice de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a aussi pris une journée de congé pour Pâques.

Les cas confirmés et les morts liées à la COVID-19 au Canada:

Québec: 12 846 cas - 328 décès

Ontario: 7049 cas - 274 décès

Alberta: 1569 cas - 40 décès

Colombie-Britannique: 1445 cas - 58 décès

Nouvelle-Écosse: 445 cas - 2 décès

Saskatchewan: 298 cas - 4 décès

Manitoba: 242 cas - 4 décès

Terre-Neuve-et-Labrador: 242 cas - 3 décès

Nouveau-Brunswick: 114 cas

Île-du-Prince-Édouard: 25 cas

Yukon: 8 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: aucun cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total des personnes atteintes: 24 301

Total des décès: 713