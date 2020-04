La COVID-19 continue sa progression dans les pénitenciers fédéraux du Québec

Le nombre d’employés dans les établissements carcéraux fédéraux du Québec atteints de la COVID-19 a continué d’augmenter au cours des derniers jours.

Selon les plus récentes données obtenues, dimanche, de Service correctionnel Canada, il y avait, en date de jeudi, 62 membres du personnel de cet organisme déclarés positifs au coronavirus dans les pénitenciers du Québec.

«Parmi ces employés, 21 travaillent à l’Établissement de Port-Cartier, 37 à l’Établissement [pour femmes] Joliette, deux à l’Établissement de Donnacona et deux au Centre fédéral de formation [situé à Laval]», a précisé Service correctionnel Canada dans un courriel.

Deux jours plus tôt, soit mardi, Service correctionnel Canada parlait de 54 employés infectés par le coronavirus. Il y a donc eu une augmentation de huit cas en deux jours chez les agents correctionnels et autres employés fédéraux dans les pénitenciers du Québec entre mardi et jeudi derniers.

Pour l’ensemble des établissements fédéraux au pays, Global News rapportait samedi que le nombre d’employés atteints de la COVID-19 dépassait la centaine, et que les cas étaient repartis principalement dans trois provinces, soit le Québec, la Colombie-Britannique et l’Ontario.

Pour ce qui est des détenus ayant été diagnostiqués avec la maladie, ils étaient, en date de samedi, 32 dans les établissements correctionnels fédéraux du Québec, soit 17 au pénitencier pour femmes de Joliette, 10 au pénitencier de Port-Cartier et cinq au site de sécurité moyenne de Laval (Centre fédéral de formation).

À l’échelle du pays, selon les dernières données de Service correctionnel Canada, il y avait, samedi, 76 détenus atteints de la COVID-19 et 23 qui attendaient le résultat de leur test.