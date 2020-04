Le Sénat se penchera sur les leçons apprises de la pandémie de COVID-19

Le Sénat canadien se penchera cet automne sur l’amélioration de l’état de préparation et la réponse du pays à des pandémies, dans la foulée de celle que nous traversons en ce moment.

La Chambre haute a adopté samedi une motion du Groupe des sénateurs canadiens (GSC) prévoyant la mise en place d’un comité spécial à cet effet.

Les travaux de ce comité s’ajouteront à ceux de deux autres comités du Sénat qui se pencheront aussi sur le sujet.

«L’initiative du GSC fera en sorte que le comité spécial ne duplique pas une vérification importante et une surveillance en temps réel de la réponse du gouvernement à cette crise qui sera réalisée par deux aux autres comités du Sénat au cours des prochains mois, a expliqué, samedi, dans un communiqué, le sénateur albertain Scott Tannas, leader intérimaire du groupe. Elle fera plutôt en sorte de fournir une analyse post mortem ainsi que la voie à suivre pour reconstruire notre pays après la pandémie de la COVID-19.»

Plus précisément, ce nouveau comité aura comme mandat de mener une étude «sur les leçons apprises de la pandémie de la COVID-19 et l’amélioration de la planification pour répondre à des crises de santé publique dans le futur», a expliqué le groupe de sénateurs instigateur de l’idée – qui a reçu l’appui dans sa démarche d’un autre groupe de sénateurs, soit le Groupe des sénateurs indépendants.

Le comité spécial du Sénat entreprendra son étude à l’automne 2020 et mènera aussi «une vaste consultation auprès des Canadiens afin de déterminer les défis et les besoins spécifiques des diverses régions et communautés».