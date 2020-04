Les CHSLD sont «un maillon faible» du plan de lutte à la COVID-19

«Là on a un maillon faible et il faut avoir une autre stratégie», lance la pharmacienne Diane Lamarre alors qu’elle répond aux questions des téléspectateurs sur la COVID-19.

Selon elle, les résidents qui reçoivent un test positif devraient être retirés des CHSLD afin de protéger le personnel et les autres occupants.

«Dès qu’il y a quelques cas [dans les CHSLD], il faut isoler ces personnes-là le plus possible. Il faut en prendre soin et les amener dans nos lits de soins intensifs qui sont préparés et réservés pour eux, mais sans pour autant donner des manœuvres exceptionnelles. Il faut tout simplement assurer une protection pour les membres du personnel et les résidents», affirme-t-elle.

Sur plusieurs images diffusées, on remarque que des employés de CHSLD quittent leur lieu de travail avec leur uniforme. Ne serait-il pas préférable qu'ils se changent sur place pour limiter les risques de propagation? - Richard Marchand

Oui, tout à fait. En période de pandémie, mais je dirais en tout temps. C’est toujours un peu surprenant de voir les employés quitter avec leur uniforme. Nos vêtements sont susceptibles d’être aussi porteurs de la COVID et donc ce serait une pratique qui devrait être recommandée.

Je pense que la ministre McCann a d’ailleurs exprimé aussi sa volonté que ça se passe comme ça. Il faut que les PDG des CIUSSS et des CISSS ainsi que les directeurs des établissements reviennent sur le terrain, qu’ils soient près de ces employés-là, qu’ils confirment la consigne et qu’ils s’assurent qu’elle soit respectée.

Dans une résidence privée avec personnes âgées autonomes et semi-autonomes est-ce normal que la salle à manger soit encore ouverte? Ne serait-il pas préférable de monter tous les repas dans les appartements? - Carole Gilles

Plusieurs résidences font déjà ça, mais effectivement il peut y avoir des endroits où ce n’est peut-être pas possible en termes de ressources. L’autre condition, c’est de s’assurer qu’il y a au moins deux mètres de distance entre chaque personne si on doit les garder dans une cafétéria ou une salle à manger. Ça aussi ce n’est pas facile à respecter.

Alors effectivement, le transport des plateaux sur les étages est intéressant. Mais là encore, ce n’est pas absolument sécuritaire parce que si ces plateaux-là sont transportés par des gens qui sont porteurs, ils peuvent le transmettre. On sait que le virus survit sur l’acier inoxydable ou le plastique pendant trois jours.

Il a été rapporté que dans une résidence privée de Québec, les cabarets sont livrés de main à main, sans gants et sans masque. Est-ce que cette pratique est sécuritaire?

Maintenant, il faut considérer que les employés et le personnel, même s’ils n’ont pas de symptômes, peuvent être porteurs.

Et donc, le port du masque, c’est pour qu’ils ne projettent pas ces fameuses gouttelettes qui contiennent le virus. Alors je pense que c’est vraiment nécessaire maintenant que les gens portent le masque dans ce contexte-là.

À chaque fois qu’on a une personne qui est en contact avec plusieurs autres, on doit le faire. On pensait qu’avec ce virus-là, chaque personne qui est porteuse contaminait une ou deux personnes. Là on est rendu à cinq ou six personnes potentiellement contaminées par chaque porteur.

Alors si on veut régler la situation dans les CHSLD, je ne vois pas comment on peut y arriver. Quand il y a une éclosion avec des dizaines de cas, c’est très difficile, après, de recréer une zone chaude, une zone froide.

