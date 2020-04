Les établissements privés non conventionnés lancent une flèche à Legault

Une association de CHSLD privés s’indigne des commentaires de François Legault, qui n’avait pas été tendre à leur endroit lors de son point de presse de samedi.

• À lire aussi: Trudeau à son meilleur, Legault à son pire

• À lire aussi: Bien plus que six CHSLD problématiques au Québec

Dans une lettre destinée à la ministre de la Santé, Danielle McCann, l’Association des CHSLD privés non conventionnés du Québec a rappelé les difficultés financières auxquelles leurs établissements font face.

«Plusieurs de nos membres ont été secoués et outrés de certains propos, des propos méprisants et démobilisants envers les établissements privés et leurs employés. De mentionner que nous n’étions pas prêts, nous, les CHSLD privés non conventionnés, en nous pointant spécifiquement du doigt, quand on connaît la situation dans les autres CHSLD publics ou conventionnés à Laval, à Montréal, en Montérégie, en Mauricie. Pourquoi nous avoir pointés spécifiquement?» a exprimé le président du groupe, Michel Nardella.

Rappelons que le premier ministre Legault s’était désolé de l’état des choses au CHSLD Herron, à Dorval, qui compte au moins 31 décès depuis le début de la crise de la COVID-19. M. Legault avait d’ailleurs qualifié la situation «d’épouvantable» et avait assuré vouloir évaluer le travail de chaque résidence afin «qu’on s’occupe bien de nos aînés».

Dimanche, M. Nardella a lui aussi jugé la situation du CHSLD Herron comme déplorable et inacceptable, et a assuré «qu’en aucun temps cette situation ne reflète ce qui se passe ou encore ce qui a été mis en place dans les autres CHSLD privés non conventionnés de la province.»

Manque de tout

Dans la lettre, on indique également que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, s’était penchée sur la question du financement il y a bientôt 16 mois.

On juge désormais, et surtout en période de crise, que le sous-financement cause un manque d’effectifs et un manque d’équipements de protection, qui ont plutôt été envoyés vers les hôpitaux en début de pandémie.

«Sachez que nous attendons toujours la mise à niveau qui nous rapprocherait du financement des CHSLD privés conventionnés afin de pouvoir mettre en place la même offre de service globale et, surtout, enfin régulariser les petits salaires qui causent l’instabilité dans les équipes», a déploré M. Nardella.

«Malgré tout, je suis confiant que les visites ciblées dans tous les CHSLD privés non conventionnés démontreront que nous ne sommes pas différents de tous les autres CHSLD publics et privés conventionnés, et que dans la situation que nous vivons actuellement, nous avons tous agi selon les consignes établies avec les moyens dont nous disposions», a-t-il poursuivi.

Jeudi dernier, le gouvernement Legault avait annoncé une bonification des salaires du personnel des CHSLD privés non conventionnés, une action saluée par l’association.