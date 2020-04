Pâques en ligne: les églises innovent en temps de crise

Un pasteur a trouvé une façon de célébrer Pâques malgré le coronavirus. Il a réuni ses fidèles en faisant une messe en ligne avec l’aide de l’application Zoom.

«Dans toutes les églises chrétiennes, dont les églises protestantes, la fête de Pâques est la principale célébration de l’année, avant Noël et avant l’Action de grâce, a indiqué David Fines. C’est pourquoi on a eu ce matin à l’Église unie Saint-Jean un culte par internet interposé. Ça a été très bien reçu.»

Si la célébration a traversé ponctuellement quelques problèmes techniques, les internautes réunis ont tout de même apprécié ce rassemblement bien exceptionnel.

L’église, située près de la station de métro Saint-Laurent, a été en mesure d’assurer une continuité dans l’adversité.

«Dimanche dernier, pour le dimanche des Rameaux, on avait utilisé la plateforme également, ça n’a pas été parfait, mais les gens sont très indulgents, même si parfois il peut y avoir des erreurs ou des problèmes de son ou d’image, explique le pasteur. En même temps, j’ai envoyé hier le verbatim de toute la cérémonie pour les gens qui ne souhaitent pas se brancher.»

«J’avais même un petit piano portatif. Alors, au moment des chants, j’ai pu en jouer et tout le monde, à micro fermé, a pu chanter les paroles chacun chez soi. Je suis sûr que les gens ont bien chanté », poursuit-il avec une note d’humour.

Solidarité

Même si les prouesses technologiques permettent des rassemblements hors de l’ordinaire, le confinement provoqué par la pandémie du coronavirus peut être difficile à vivre pour plusieurs.

Selon le curé Robert Allard de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, située dans Hochelaga-Maisonneuve, c’est le fait de se sentir ensemble à travers cette crise qui constitue l’essentiel.

«Je pense que le message que j’adresserais, il vient de partout et ce mot-là, c’est la solidarité, soutient le curé. On a beau être isolé, on est quand même ensemble. On partage une même expérience chacun chez soi, chacun de façon isolée, mais on a une solidarité par toutes sortes d’autres moyens que le contact physique.»

«Par exemple, je vais toujours passer quelques heures le matin pour recevoir des téléphones, poursuit-il. Il y a quelques personnes qui m’ont appelé et qui étaient tellement contentes que je sois là, ne serait-ce que par téléphone.»

Et en cette journée de Pâques, quels étaient les plans du curé d’Hochelaga-Maisonneuve ?

«Je n’ai pas pris de téléphone ce matin, j’étais à l’église pour sonner les cloches!» conclut Robert Allard.