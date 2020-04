Que regardait le célèbre télescope spatial Hubble le jour de votre fête?

L'équipe derrière le célèbre télescope spatial Hubble, qui fête ses 30 ans cette année, a décidé de souligner ce moment en montrant aux internautes ce que le satellite avait dans sa mire lors de leur propre anniversaire.

Mis en place sur le site de la NASA, l'outil permet tout simplement aux amateurs d'astronomie d'entrer leur date de fête. Une photo prise par Hubble lors de la journée en question sera alors proposée.

Depuis sa mise en orbite à la fin avril 1990, Hubble a capté des milliers de clichés des plus impressionnants, allant des planètes de notre système solaire à des amas de galaxies lointaines. Puisqu'il est placé en orbite, le télescope n'est pas gêné par la distorsion causée par l'atmosphère de notre planète, lui permettant ainsi d'observer plus aisément les confins de l'univers.

Les photos montrées aux internautes offrent une belle rétrospective de la carrière du télescope spatial. Celles-ci sont accompagnées d'une petite légende explicative sur l'objet croqué en photo, avec l'option d'aller vers une autre page offrant beaucoup plus d'informations.

En parallèle, l'équipe publie ces jours-ci sur les réseaux sociaux une série de 30 photos marquantes de l'histoire d'Hubble.

Conçu pour fonctionner au moins 15 ans, le télescope a pratiquement doublé sa durée de vie initiale, notamment grâce à des réparations et l'ajout d'équipements au fil des ans. Depuis sa mise en service, il a permis d'effectuer environ 1,4 million d'observations et son apport a permis la publication de plus de 16 000 études scientifiques, selon le site de la NASA.

Pour savoir ce qu'Hubble regardait lors de votre anniversaire, c'est par ici.