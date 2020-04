EN DIRECT | Le point des autorités québécoises

Le premier ministre François Legault fait le point sur la lutte au coronavirus aux côtés de la ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le directeur de la santé publique du Québec, Horacio Arruda.

Le gouvernement du Québec a commandé des trousses pour effectuer 200 000 tests rapides pour dépister la COVID-19.

Québec a également annoncé l'élargissement de la liste des services prioritaires, soient les garages et les ateliers de mécaniques, l'aménagement paysager, pépinières et centres jardins ainsi que la construction résidentielle pour les unités dont la livraison est prévue au plus tard le 31 juillet 2020.

«On est allés inspecter les 40 CHSLD privés non-subventionnés et on s'est rendu compte que la grande majorité sont bien gérés et les patients sont bien traités. Il y en a quatre ou cinq qu'on garde sous surveillance», a lancé le premier ministre. «On va aller visiter toutes les résidences privées et subventionnées pour vérifier que tout soit sous contrôle.»

François Legault a réitéré le problème de la rémunération au sein des établissements de soins de longue durée, relevant l'effet domino avec la pénurie de personnel. Cette situation, déjà existante avant l'arrivée de la COVID-19, se serait depuis aggravée.

Rappellons que ce dernier a annoncé au début du mois d'avril une bonification temporaire de 8% des salaires des préposés aux bénéficiaires dans le secteur public ainsi qu'une augmentation de 4$ de l'heure pour les préposés du secteur privé.

«Les personnes qui y travaillent ont une surcharge de travail, ce qui est encore moins attrayant. On veut augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires d'un plus grand pourcentage que les autres professions du réseau de la santé», a indiqué le premier ministre.

Le premier ministre a assuré que malgré le bilan accamblant dans les CHSLD de la province, la situation générale se stabilise. Il rappelle néanmoins qu'il est primordial de respecter les règles de distanciation sociale.

«Courage, les beaux jours vont revenir», a conclu Legault.