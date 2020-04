La Banque Nationale mise sur une réouverture de l'économie en mai

Craignant un scénario catastrophique pour l'économie québécoise si la province demeure sur «pause» encore plusieurs semaines, la Banque Nationale dit avoir bon espoir de voir le gouvernement relancer une bonne partie de l'économie d'ici quelques semaines.

Déjà, lundi, le premier ministre François Legault a annoncé certains assouplissements en considérant désormais le secteur minier, la construction résidentielle, les garages et les pépinières parmi les services essentiels.

«Je suis encouragé que les règles de confinement permettent maintenant à la santé publique d'entrevoir cette réouverture de l'économie», a confié l'économiste et stratège en chef à la Banque Nationale, Stéfane Marion, en entrevue à LCN lundi.

Selon M. Marion, la réouverture de l'économie sera plus que «bienvenue». «Garder l'économie en confinement pourrait amener à une destruction permanente de la capacité de production, qui serait beaucoup plus pénalisante à long terme», a-t-il averti en soulignant que, selon les analyses de la Banque Nationale, l'économie s'est contractée de 27 % au Canada en mars. D'ailleurs, trois fois plus de pertes d'emplois ont été enregistrées en mars que lors de toute la crise économique de 2008-2009, a souligné le spécialiste.

L'analyste est toutefois encouragé en constatant que les courbes de l'épidémie semblent se stabiliser dans plusieurs provinces, ainsi qu'aux États-Unis.

«J'ai espoir que d'ici le mois de mai, ça pourra rouvrir. Sinon, il faudra déployer encore davantage de mesures de soutien aux entreprises et aux ménages au cours des prochaines semaines», a souligné Stéfane Marion.

Si le choc économique causé par les mesures de confinement a été durement ressenti d'un océan à l'autre, la Banque Nationale s'attend, avec une réouverture de l'économie en mai, à un rebond de 43 %. Quelques trimestres seront toutefois nécessaires avant un retour à la normale de l'économie, estime M. Marion.

«J'ai bon espoir que, d'ici la fin de l'année, on va se rapprocher du niveau d'avant la pandémie», a-t-il ajouté.