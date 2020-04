Le confinement prolongé jusqu'au 11 mai en France

Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi que le confinement serait prolongé en France jusqu'au 11 mai, lundi lors d'une allocution télévisée consacrée à la crise du coronavirus.

«Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai», a déclaré Emmanuel Macron. «Le lundi 11 mai, ne sera possible que si nous continuons d'être civiques, responsables, de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir», a-t-il ajouté.

La France n'était «à l'évidence pas assez préparée» à la crise du coronavirus, qui a révélé «des failles», a reconnu lundi soir le président français.

Même si «l'épidémie commence à marquer le pas», (...) il y a eu «des insuffisances comme dans tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique, nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu», a-t-il souligné en évoquant des «ratés» dont il faudra «tirer toutes les conséquences en temps voulu».