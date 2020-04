Le manque de personnel n’explique pas tout au CHSLD Herron

La difficulté d’attirer des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD du Québec n’explique pas la «grosse négligence» observée à la Résidence Herron, selon le premier ministre François Legault.

«Au CHSLD Herron, les loyers variaient de 3 000 $ à 10 000 $ par mois, donc il me semble que le CHSLD aurait dû être capable de payer des bons salaires pour garder son monde», a-t-il déclaré lors de son point de presse quotidien.

Mais lorsqu’une grande partie du personnel a déserté la résidence au cours du mois de mars devant la multiplication des cas de COVID-19, la direction de l’endroit a caché la vérité au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île, selon M. Legault. «La première chose qu'aurait dû faire la directrice du CHSLD Herron, c'est de dire la vérité, qu'il y avait eu 31 morts. Je pense qu'il y a une différence entre dire au CIUSSS : il me manque de personnel, puis de dire au CIUSSS: bien, j'ai eu 31 morts en quelques semaines», dit-il.

Après la mise au jour de la situation dans ce CHSLD de Dorval, Québec a ordonné une inspection des 40 CHSLD privés non conventionnés. Du lot, cinq sont désormais « sous surveillance », même si M. Legault s’est voulu rassurant. «Il y a des endroits – en tout cas, cinq – où il y a des choses à améliorer, mais je ne suis pas prêt à jeter le blâme. Ça se peut que, dans certains cas, ça soit un manque de personnel», a-t-il commenté.

Maintenant, le gouvernement Legault veut visiter les 2 600 milieux de vie pour aînés du Québec, qu’il s’agisse de CHSLD, de résidences privées pour aînés ou de ressources intermédiaires. «On va toutes les inspecter pour bien comprendre», dit le premier ministre.

Pénurie

Mais le réseau fait face à un grave manque de personnel depuis des années, reconnaît François Legault. Le chef caquiste martèle d’ailleurs ce message depuis des années. « Le problème le plus important, c'est un problème de salaire, a-t-il rappelé en conférence de presse. On n'arrive pas, même si on a affiché beaucoup de postes, à combler les postes. C'est encore plus difficile dans certaines résidences au privé qui paient moins cher, mais même dans le secteur public, très difficile d'aller attirer tout le personnel qu'on a besoin. »

De plus, cette pénurie de main-d’œuvre crée un « effet domino » qui entraîne une surcharge pour les employés du réseau ajoute M. Legault.

«C'est pour ça que vous m'avez souvent entendu le dire depuis un an : au cœur de la négociation des conventions collectives, on veut augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires d'un pourcentage plus grand que les autres travailleurs qui travaillent pour le gouvernement du Québec, que ça soit dans la fonction publique ou dans les différents réseaux», a rappelé le premier ministre.

Toutefois, son gouvernement se bute à la volonté de certains syndicats, qui réclament les mêmes hausses pour l’ensemble de leurs syndiqués, selon lui.

«Certains syndicats ont de l'ouverture, donc, d'autres en ont moins, donc ce n'est pas simple, cette négociation-là. Comme vous le savez, on a essayé de l'accélérer. Là, on continue les discussions, mais ce n'est pas nécessairement simple de donner une augmentation permanente plus importante aux préposés aux bénéficiaires», dit François Legault.