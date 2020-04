Les avions d'Air Transat demeureront au sol en mai

Le transporteur aérien Air Transat s'est résigné, lundi, à clouer au sol au moins jusqu'à la fin mai tous ses appareils, pandémie oblige.

Ainsi, aucun vol initialement prévu à l'horaire du transporteur ne décollera d'ici le 31 mai.

«Si vous n’avez pas été en mesure de voyager en raison de l'annulation de nos vols, nous vous remettrons un crédit pour un voyage futur que vous pourrez utiliser dans les 24 mois suivants votre date de retour initiale», a expliqué Air Transat sur son site internet, lundi, en évoquant les «circonstances tout à fait extraordinaires» dues à la COVID-19.

Le transporteur estime que le crédit offert pour une période de deux ans est une «solution acceptable», compte tenu de la crise du coronavirus. «Toutes les compagnies aériennes et de voyage ont été contraintes d'arrêter temporairement ou de réduire drastiquement leurs activités alors que les gouvernements ont décidé de fermer leurs frontières», a rappelé Air Transat.

Air Canada, de son côté, a mis à jour son offre réduite de destinations toujours offertes. On y observe, globalement, une certaine hausse du nombre de villes desservies au Canada et aux États-Unis. Quelques vols supplémentaires seront aussi offerts en mai par rapport à avril vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud, quoi que l'offre internationale demeure bien loin de ce qu'elle était avant le début de la pandémie.

Par ailleurs, Air Canada prévoit deux autres vols visant à rapatrier des Canadiens coincés à l'étranger. Un appareil doit décoller de Lima, au Pérou, le 16 avril à destination de Toronto. Un autre doit rapatrier des Canadiens coincés à Alger, le 17 avril, pour les ramener à Montréal.

Rappelons que tous les Canadiens de retour au pays doivent se soumettre à une quarantaine de 14 jours.